Prechádzky Trenčínom so sprievodcom organizuje KIC už desať rokov

Trenčín 26. februára (TASR) - Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín organizuje prechádzky mestom Trenčín so sprievodcom už desať rokov. Informovala o tom Zuzana Janáčová z útvaru Kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín.



"Hneď prvá prechádzka mestom so sprievodcom mala v máji 2015 veľký úspech. Na novú atrakciu pre milovníkov histórie prišlo 120 ľudí. Odvtedy sa za poznaním vyberáme každú prvú sobotu v mesiaci," priblížila Janáčová.



Minulý rok sa najväčšiemu záujmu tešili trenčianske povesti, reformácia v Trenčíne a starí Rimania. Lektorkou prechádzok je Zuzana Novodvorská, pre ktorú je história Trenčína srdcovou záležitosťou.



"Najpopulárnejšie témy mali do 60 návštevníkov, čo je optimálny počet na to, aby počas prechádzky všetci komfortne počuli. Stabilná komunita ľudí prichádza pravidelne. Sú však oblasti histórie, pri ktorých nás záujem milo prekvapí, keď počet ľudí prekročí stovku," doplnila Janáčová.



Podujatie trvá približne 90 minút. Ak je trasa bezbariérová, môžu si ľudia, ktorým sa ťažšie chodí, bezplatne zarezervovať invalidný vozík.