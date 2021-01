Prechod Muránskou planinou po 43 rokoch túto sezónu zrejme nebude

Muráň 29. januára (TASR) – Zimný prechod Muránskou planinou, ktorý sa na severe Revúckeho okresu každoročne vo februári koná od roku 1978, tohto roku zrejme prvýkrát v histórii podujatia nebude. TASR o tom informoval starosta Muráňa Roman Goldschmidt, podľa ktorého však definitívne rozhodnutie ešte nepadlo.



„Vyzerá to tak, že prechod zrejme nebude. Môže sa to však zmeniť, ak vláda zmierni opatrenia. Rozprávali sme sa s organizátormi, ak budú dobré snehové podmienky, a tie hore na planine sú, že prechod môžeme zorganizovať aj koncom februára, alebo začiatkom marca,“ avizoval starosta.



Prechod Muránskou planinou je podľa jeho slov určite jedno z lákadiel, ktoré do obce každý rok láka návštevníkov a zviditeľňuje ju. „Posledné ročníky sme mali účasť okolo 700 až 800 ľudí, čo bolo skutočné kvantum návštevníkov. Prišli, hoci bolo zlé počasie, tu dole v Muráni pršalo a hore bol dážď so snehom,“ načrtol Goldschmidt.



Ako dodal, na podujatí sa zúčastňoval od 12 rokov a zažil väčšinu ročníkov. „Prvé roky som ešte nemal bežky, takže som chodieval na klasických starých lyžiach. Keď som na nich prišiel dole do Muráňa, hrany som už mal opadané,“ zaspomínal si s úsmevom starosta, ktorý si za celú históriu podujatia pamätá len jediný ročník, keď sa prechod neuskutočnil tradične na bežkách, ale účastníci trasu pre chýbajúci sneh prešli iba pešo.



Pri zrode tejto lyžiarsko-turistickej akcie stáli Pavol Mlákay a František Frandel, ktorí zorganizovali v roku 1978 prvý prechod. Zúčastnili sa vtedy na ňom len deviati účastníci. „Po vyvezení lesobusom na Veľkú lúku sme zišli cez Hrdzavú dolinu do Muráňa, kde bol cieľ,“ priblížil pre TASR pri príležitosti 40. výročia založenia akcie Mlákay, ktorý koncom 70. rokov pôsobil ako predseda Telovýchovnej jednoty Tatran Muráň.



„Po našom rozprávaní však začali mať o podujatie záujem aj iní účastníci a ich počet z roka na rok narastal. Pri piatom ročníku to už bolo asi 50 lyžiarov,“ doplnil Mlákay s tým, že postupne sa počet rozrástol na súčasné stovky účastníkov.