Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. december 2025Meniny má Nadežda
< sekcia Regióny

Našli mu doma marihuanu, čelí obvineniu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa výsledku znaleckého posudku išlo o rastlinu zaradenú v zmysle zákona do skupiny omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Humenné 23. decembra (TASR) - Zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom 29-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, muž v jednom z bytov na ulici Československej armády v Humennom neoprávnene prechovával pre vlastnú spotrebu rastlinu rodu Cannabis. „Mal ju uskladnenú v plastovej nádobe. Podľa výsledku znaleckého posudku išlo o rastlinu zaradenú v zmysle zákona do skupiny omamných a psychotropných látok,“ doplnila s tým, že muž prechovával zakázanú látku vo väčšom množstve.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť