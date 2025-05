Prečítané knihy budú môcť čitatelia odovzdať na predaj i v knižniciach

Prievidza 13. mája (TASR) - Prečítané knihy budú môcť čitatelia po novom odovzdať na predaj i vo verejných knižniciach. Spoluprácu s nimi spúšťa startup Knihobot. Iniciatíva má za cieľ dať knihám druhú šancu a priniesť knižniciam i nových čitateľov. Ako jedna z prvých sa do nej zapojí Hornonitrianska knižnica v Prievidzi.



Projekt spolupráce s verejnými knižnicami na Slovensku spúšťa startup v týchto dňoch. „Čitatelia budú môcť odovzdať a predať svoje knihy prostredníctvom partnerského miesta, ktorým sú knižnice. Odtiaľ my knihy zvezieme do centrály, kde ich nafotíme, oceníme a vystavíme na predaj. Čitateľ už len čaká, kedy sa knihy predajú a inkasuje za to peniaze,“ opísala v utorok Lívia Čadová zo startupu.



Spoluprácu startup podľa nej spúšťa s prvými piatimi slovenskými knižnicami, s projektom začína v Prievidzi a rozšíriť ho chce i do ďalších slovenských miest. Riaditeľ Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Marek Mittaš spomenul, že v knižnici sa pravidelne stretávajú s tým, že im chcú ľudia odovzdať svoje knihy, sústredia sa však hlavne na novinky, nemajú ich preto ako prijať a väčšinou tak ľudí odmietajú. „Naša knižnica chce čitateľom prinášať neustále niečo nové. S Knihobotom nás spojila myšlienka spojiť ľudí, ktorí majú radi knihy,“ uviedol Mittaš. Spolupráca by podľa neho mohla knižnici priniesť aj nových čitateľov, ktorí keď prídu knihy predať, môžu si v nej ďalšie aj požičať.



„Misiou Knihobotu je dostať knihy, ktoré teraz ležia doma, znovu do obehu. Druhotným poslaním je i ochrana prírody. Nie je potrebné vždy tlačiť či kupovať nové knihy, ale možnosťou je i siahnuť po literatúre, ktorá je staršia. Kniha nemusí byť čítaná len jedenkrát,“ dodala Čadová.