Pred 10 rokmi otvorili Múzeum holokaustu v Seredi
Na utorok 27. januára pripravuje Múzeum holokaustu v Seredi spomienkové podujatie v súvislosti s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu.
Autor TASR
Sereď/Bratislava 25. januára (TASR) - Pred desiatimi rokmi, 26. januára 2016, otvorili Múzeum holokaustu v Seredi, ktorého neskrátený názov je Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry - Múzeum holokaustu v Seredi. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.
V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.
Podľa riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi Martina Korčoka dátum jeho otvorenia súvisí s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý sa pripomína 27. januára. Jeho dátum odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý Červená armáda oslobodila pred 81 rokmi 27. januára 1945.
Otvorenie seredského múzea sa podľa Korčoka konalo tak, aby sa jednotlivé delegácie mohli jeden deň zúčastniť otvorenia seredského múzea a druhý deň pietnej spomienky v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau.
„Zároveň málo ľudí vie, že prvý transport židovských žien, ktorý vypravili z Popradu dňa 25. marca 1942, bol aj vôbec prvým čisto židovským transportom, ktorý dorazil do koncentračného tábora Auschwitz. Naše ženy tam trpeli od začiatku. Niekoľko z nich prežilo a stali sa svedkami hrôz, ktoré sa tam odohrávali. Preto bolo veľmi symbolické otvoriť aj Múzeum holokaustu v Seredi práve na toto výročie,“ uviedol pre TASR Korčok.
V Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau sa nachádza aj Slovenská národná expozícia, ktorá pred niekoľkými rokmi prešla pod správu seredského múzea. „Vďaka nám a finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa na základe spolupráce s majiteľmi autorských práv a licencie dočkala po dlhých 20 rokoch potrebných úprav a repasácie. Udialo sa tak presne na 80. výročie oslobodenia táborového komplexu Auschwitz a znovuotvorili sme ju pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho,“ doplnil riaditeľ seredského múzea.
Múzeum od otvorenia dosiahlo uznanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. „Nie je veľa múzeí na Slovensku, ak vôbec, ktoré mali možnosť prezentovať Slovensko a svoju prácu pred senátormi na Capitol Hill vo Washingtone v roku 2022. Nie je veľa ani takých múzeí na Slovensku, ktoré v pozitívnom duchu spomínal vo svojom príhovore britský minister zahraničných vecí pred zástupcami 44 krajín sveta na zasadnutí Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu v Londýne v roku 2024,“ uviedol Korčok.
Seredské múzeum podľa neho nepôsobí len ako múzeum a pamätník, ale aj ako vzdelávacie stredisko v oblasti ľudských práv a holokaustu so zameraním na antisemitizmus, rasizmus a xenofóbiu. Jeho vzdelávacím strediskom prešlo už viac ako 100.000 osôb, hlavne študentov, pedagógov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, vojakov či policajtov.
Podľa Korčoka každý študent, ktorý navštívi múzeum, dostane nielen výklad, ale aj odbornú prednášku či workshop. Za najväčší úspech preto považuje, že sa múzeum vďaka odbornej a systematickej práci s mládežou vypracovalo na najväčšie vzdelávacie stredisko v oblasti ľudských práv na Slovensku.
Riaditeľ múzea zastupuje Slovenskú republiku v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (The International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA). V roku 2020 predsedal Komisii venujúcej sa téme genocídy Rómov. V tom období prijala IHRA definíciu anticiganizmu/protirómskeho rasizmu, ktorou sa neskôr inšpirovali viaceré krajiny sveta, medzi nimi aj SR. Národná rada (NR) SR ju schválila 27. septembra 2022.
Od budúceho roka bude Korčok v IHRA predsedať pracovnej skupine pre múzea a pamätníky, ktorá združuje expertov z 35 krajín sveta. „Práve účasť na medzinárodnej spolupráci je nevyhnutná pre posilnenie morálneho záväzku spoločnosti v boji proti rastúcemu popieraniu holokaustu a antisemitizmu,“ zdôraznil pre TASR riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi.
