Pred 230 rokmi vyhorel Trenčiansky hrad, skončila sa jeho slávna éra

Trenčín 11. júna (TASR) – Vo štvrtok uplynulo presne 230 rokov od vyhorenia Trenčianskeho hradu. Požiar sa na hrad rozšíril ráno z vnútorného mesta v piatok 11. júna 1790 a úplne ho zničil. Z hradu zostali iba ruiny, odvtedy nie je obývaný.



Ako informovala Radovana Keliarová z oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Trenčiansky hrad nikdy nikto nedobyl priamym útokom napriek tomu, že v priebehu stáročí sa ho pokúsili dobyť niekoľkokrát. Rovnako niekoľkokrát hrad vyhorel, až do roku 1790 ho však vždy opravili.



„Trenčiansky hrad bol od svojho vzniku vďaka dobrej polohe mocnou a nedobytnou pevnosťou. Najslávnejšie časy prežíval koncom 13. a začiatkom 14. storočia za vlády Matúša Čáka Trenčianskeho. Neskorší majitelia hrad ešte rozširovali a prestavovali. Konečnú podobu dostal za Štefana Zápoľského v 15. storočí. V roku 1790 sa požiar, ktorý zničil takmer celé vnútorné mesto, vetrom rozšíril na farský kostol, faru a následne na hrad. Hrad celkom vyhorel. Ostali z neho len ruiny, a tým skončila jeho niekdajšia sláva. Oheň zničil všetky budovy, ich vtedajší majiteľ, Ján Baptista Ilešházi, pre nedostatok financií nemohol hrad opraviť,“ uviedla Keliarová.



Ako dodala, dlhé roky sa na mesto pozerala len smutná zrúcanina. V 19. storočí začali so zabezpečovacími prácami, záchranné rekonštrukčné práce spustili až v polovici 20. storočia. Postupná komplexná rekonštrukcia pokračuje až dodnes – v súčasnosti sa pracuje na sprístupnení južného opevnenia od lesoparku Brezina, ktoré má byť pre verejnosť otvorené ešte tento rok.



Hradné priestory sa dnes využívajú najmä na muzeálne účely. Okrem stálych expozícií hrad podľa Keliarovej ponúka návštevníkom aj krátkodobé výstavy. „V súčasnosti môžu návštevníci vidieť na hrade výstavu divadelných bábok pod názvom Z rozprávky do rozprávky, ďalej výstavu Skryté príbehy múzea, ktorá prezentuje zbierkové predmety Trenčianskeho múzea v Trenčíne a unikátnu expozíciu záhadných bytostí Strašidlá v podzemí hradu,“ doplnila.