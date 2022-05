Pred 25 rokmi vznikla dnešná Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčín 16. mája (TASR) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne je univerzitou s moderným prístupom a so širokou paletou študijných programov, od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Pri príležitosti 25. výročia vzniku univerzity to povedal rektor TnUAD Jozef Habánik.



"Univerzita bola založená 15. mája 1997 rozhodnutím Národnej rady (NR) SR. Vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný vysokou koncentráciou priemyslu a významných inštitúcií. Pri príležitosti piateho výročia vzniku univerzity schválila NR SR zmenu názvu našej alma mater na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne," priblížil Habánik.



Trenčín sa podľa neho aj vďaka univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí. TnUAD sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Tým, že je táto značka zahrnutá Európskou komisiou medzi European Quality Labels, akreditované študijné programy spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality.



"Na univerzite máme zriadené aj moderné Erasmus centrum, poskytujúce profesionálnu podporu účastníkom tohto programu. Študenti i zamestnanci sa tu môžu dozvedieť o príležitostiach a podmienkach štúdia, stáže, ale i o školeniach či výučbe v zahraničí. Aktuálne máme s partnerskými univerzitami z 19 krajín sveta uzavretých 79 zmlúv. Študenti absolvujú pobyty najmä v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Grécku," zdôraznil rektor.



Ako dodal, univerzita je členom európskej vzdelávacej aliancie Innovative European Regional Universities, ktorej cieľom je zapojenie sa do iniciatívy Európske univerzity, vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu a siete univerzít s dlhodobou stratégiou.



"Na všetkých našich študentov a absolventov sme nesmierne hrdí za ich úspechy a dosiahnuté výsledky. Spomeniem napríklad cenu Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Elektrotechnika a priemyselné technológie, ktorú získal náš doktorand z Fakulty priemyselných technológií. Naši absolventi zastávajú významné pozície v strategických firmách nielen v trenčianskom regióne," uzavrel Habánik.