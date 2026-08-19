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Pred 341 rokmi boli Nové Zámky oslobodené spod osmanskej nadvlády
Poslednou tureckou pevnosťou na území dnešného Slovenska boli práve Nové Zámky.
Autor TASR
Nové Zámky 19. augusta (TASR) - Oslobodením Nových Zámkov 19. augusta 1685 bola pred 341 rokmi dobytá posledná osmanská pevnosť na našom území. Na významné výročie upozornil Štátny archív v Nitre, ktorý má vo svojej knižnici vzácnu publikáciu z roku 1686, ktorá boje o Nové Zámky detailne popisuje.
Podľa archívu ide o jedinečnú súdobú publikáciu. „Je jednou z najstarších, ktoré sa dodnes zachovali v knižnici Štátneho archívu v Nitre na pracovisku Archív Nové Zámky. Voľný preklad jej názvu znie: Denné záznamy o tom, čo sa udialo pri obliehaní pevnosti Nové Zámky, oslobodenie Ostrihomu a vypálenie svetoznámeho mosta pri Osijeku. Autorstvo diela nie je známe, no vyšlo v Amsterdame v tlačiarni Aerta Dircksza v roku 1686. Zachovala sa v ňom dokonca aj krásna reprodukcia medirytiny zobrazujúcej obliehanie Nových Zámkov,“ informoval Štátny archív v Nitre.
Ako doplnil, protiturecká pevnosť Nové Zámky bola Osmanmi dobytá v septembri 1663, následne sa mesto stalo sídlom takzvaného ejáletu. Situácia sa zmenila po porážke osmanských vojsk v bitke pri Viedni v septembri 1683. Odvtedy začali spojené poľsko-rakúsko-nemecké vojská vytláčať Osmanov z územia strednej Európy.
Poslednou tureckou pevnosťou na území dnešného Slovenska boli práve Nové Zámky. Spojenecká armáda pod velením vojvodu Karola Lotrinského začala obliehať mesto 11. júla 1685. „Počas obliehania stihla ešte poraziť prichádzajúce osmanské posily 16. augusta pri Ostrihome a následne mohla začať generálny útok proti osmanským silám v pevnosti. Nové Zámky boli oslobodené 19. augusta 1685. O tejto udalosti vzniklo množstvo letákov, grafických diel a pamätných mincí,“ doplnil archív.
Podľa archívu ide o jedinečnú súdobú publikáciu. „Je jednou z najstarších, ktoré sa dodnes zachovali v knižnici Štátneho archívu v Nitre na pracovisku Archív Nové Zámky. Voľný preklad jej názvu znie: Denné záznamy o tom, čo sa udialo pri obliehaní pevnosti Nové Zámky, oslobodenie Ostrihomu a vypálenie svetoznámeho mosta pri Osijeku. Autorstvo diela nie je známe, no vyšlo v Amsterdame v tlačiarni Aerta Dircksza v roku 1686. Zachovala sa v ňom dokonca aj krásna reprodukcia medirytiny zobrazujúcej obliehanie Nových Zámkov,“ informoval Štátny archív v Nitre.
Ako doplnil, protiturecká pevnosť Nové Zámky bola Osmanmi dobytá v septembri 1663, následne sa mesto stalo sídlom takzvaného ejáletu. Situácia sa zmenila po porážke osmanských vojsk v bitke pri Viedni v septembri 1683. Odvtedy začali spojené poľsko-rakúsko-nemecké vojská vytláčať Osmanov z územia strednej Európy.
Poslednou tureckou pevnosťou na území dnešného Slovenska boli práve Nové Zámky. Spojenecká armáda pod velením vojvodu Karola Lotrinského začala obliehať mesto 11. júla 1685. „Počas obliehania stihla ešte poraziť prichádzajúce osmanské posily 16. augusta pri Ostrihome a následne mohla začať generálny útok proti osmanským silám v pevnosti. Nové Zámky boli oslobodené 19. augusta 1685. O tejto udalosti vzniklo množstvo letákov, grafických diel a pamätných mincí,“ doplnil archív.