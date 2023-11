Pred 55 rokmi otvorili v Bratislave legendárny obchodný dom Prior

Bratislava 20. novembra (TASR) - Dizajnovo aj produktovo to bolo miesto, ktoré prinieslo úplné novinky v Československej socialistickej republike (ČSSR). Medzi ne patril napríklad aj prvý eskalátor. Pri jeho slávnostnom otvorení museli pred davom nakupovania dychtivých ľudí asistovať štyri vojenské vetriesky.



Pred 55 rokmi 20. novembra 1968 otvorili na bratislavskom Kamennom námestí prvý obchodný dom (OD) vo vtedajšej ČSSR – legendárny Prior. Trojuholníková budova Priora na Kamennom námestí o celkovej predajnej ploche 11.000 m2 vznikala v rokoch 1964 až 1968 podľa projektu architekta Ivana Matušíka. Získal zaň Cenu Dušana Jurkoviča. Reklamným sloganom Prioru bolo - Nákup pod jednou strechou. Obchodný dom sa stal prvým svojho druhu s kompletným sortimentom v bývalom Československu.



"Značka Prior reprezentovala nielen niekdajší obchodný dom na Kamennom námestí v Bratislave, ale celý reťazec nákupných centier vo vtedajšom Československu. V Čechách a na Morave sa vybudovalo postupne 22 Priorov. Riadilo ich generálne riaditeľstvo z Bratislavy, čo nebolo v tých časoch obvyklé. Názov Prior sa odvodil od slova prioritný, ktoré znamená aj prvenstvo," vysvetlila pre TASR etnologička a historička Katarína Nádaská.



V obchodnom dome boli rôzne tovary a napríklad aj dizajnové prvky, ktoré neexistovali dovtedy v celej ČSSR. Napríklad prvé pohyblivé schody – eskalátor. "Veľa ľudí chodilo vtedy do Priora najmä kvôli nim. Vyskúšať si ich, povoziť sa. Bola to veľká atrakcia najmä pre ľudí z vidieka. Usporadovali sa dokonca zájazdy vzorných pracovníkov JRD, kde jedným z bodov návštevy Bratislavy bola aj návšteva OD Prior," uviedla ďalej.



V deň otvorenia pred vstupom do obchodného domu vytvorili vojenské autá koridor na regulovaný vstup nakupujúcich. Už v prvý deň prevádzky navštívilo Prior okolo 40.000 ľudí a minuli vyše 5,5 milióna československých korún. To bolo na Slovensku dovtedy nevídané.



Jednou z výhod nakupovania v Priore bol podľa Nádaskej aj bezpultový predaj. Znamenalo to, že zákazník si mohol tovar ohmatať a do sýtosti si ho poobzerať. OD mal v tej dobe 25 špecializovaných oddelení. "Prior v podstate nadväzoval čiastočne na tradíciu prvého obchodného domu v Bratislave, v ktorej najstarší Dunaj (pôvodne Brouk a Babka) postavili ešte pred vojnou v roku 1936 a v 60. rokoch sa profiloval ako Dom módy s prevažne textilným sortimentom," povedala pre TASR Nádaská.



Už v novembri 1964 otvorili v Banskej Bystrici obchodný dom Hron a v Košiciach rozostavali Hornád. Oba sa neskôr stali Priormi, boli však oveľa menšie ako bratislavský. Prior na Kamennom námestí mal okrem iného ako prvú reštauráciu na streche a moderný orloj so zvonkohrou s 12 zvonmi na svojej fasáde z autorskej dielne Jaroslava Kočiša.



V prvých rokoch lákal nakupujúcich najmä množstvom tovaru, jeho usporiadaním na predajnej ploche, ale napríklad aj aranžovaním výkladných skríň. Výklady sa menili každý týždeň a uplatnilo sa v nich veľa aranžérskych inovatívnych nápadov. Vtedajšie vedenie pracovalo predtým v obchodnom dome Dunaj a keď začali rozmýšľať nad interiérom Priora a organizáciou činnosti v ňom, vybrali sa pre inšpiráciu do Švajčiarska a tamojších obchodných centier.



"Občas sa v Priore zjavil aj tovar z kapitalistického sveta. Bolo ho málo vo vtedajšej nedostatkovej ekonomike a preto sa často predával pod pultom. Postupne koncom 80-tych rokoch zákazník však v Priore mohol pri šťastí kúpiť elektroniku značky Grundig, rifle značky Lee Cooper, kozmetiku značky Impuls, alkohol značky Bols, či odevy značky Stefanel," dodala historička.



Ponúkaný sortiment bol vo všeobecnosti veľmi kvalitný. Prior mal napríklad svoje laboratóriá, v ktorých sa testovalo všetko vrátane tovaru dovezeného z Ázie. Zároveň v OD mala každá predavačka slušivú rovnošatu s nášivkou Prior. Prior mal svoje školiace stredisko pre mladých aranžérov. V časoch najväčšieho rozmachu zamestnával 350 predavačov a poskytoval rôzne služby, napríklad strihovú, zásielkovú, elektroservisnú, kľúčovú, informačnú atď. Nepredával jedine motorové vozidlá a nábytok. Pre zamestnancov vybudovali i príslušné zariadenie - veľkú modernú jedáleň, sociálne zariadenia, kancelárie a prezliekarne.



V roku 1978 došlo k dostavbe OD s vybudovaním spojovacej časti s hotelom Kyjev (postavený v roku 1973) s predpokladaným maloobchodným obratom 290 miliónov československých korún. Na prízemí sa plánovala výstavba veľkoplošných potravín a predajňa bytového textilu a nábytku.



"Začiatkom 90. rokov kúpila obchodné domy americká firma K-Mart a od roku 1996 prešli do vlastníctva britskej spoločnosti Tesco. Noví majitelia menili prevádzkové podmienky bratislavského Priora, napríklad v ňom pribudla počítačová herňa a zmizla reštaurácia. Okolie na Kamennom námestí sa zmenilo na množstvo nevzhľadných stánkov, na parkovisko a vyhľadávané miesto bezdomovcov. Určite aj to prispelo k úvahám o zbúraní budovy a postavení niečoho nového," zdôraznila Nádaská.



Ako dodala, boj vrcholil pred 13 rokmi, keď britská spoločnosť Lordship ohlásila búranie Priora i priľahlého hotela Kyjev. V súčasnosti Prior funguje pod svojou pôvodnou značkou a stále ponúka svoje služby zákazníkom, aj keď sláva "starého" Priora je dnes len nostalgickou spomienkou pamätníkov.



V roku 2006 začlenili Prior a hotel Kyjev do národného a medzinárodného registra DOCOMOMO.