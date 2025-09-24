< sekcia Regióny
Pred 60 rokmi použili vrtuľník prvýkrát pri záchrannej akcii v Tatrách
Po vysadení záchranári vyslobodili zo skalnej steny zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu Gregorinu.
Autor TASR
Poprad/Vysoké Tatry 24. septembra (TASR) - Pred 60 rokmi použili vrtuľník prvýkrát pri záchrannej akcii vo Vysokých Tatrách. Zranenú ženu 24. septembra 1965 previezli do popradskej nemocnice, ktorá sa vtedy nachádzala v mestskej časti Spišská Sobota. Súčasný riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik upozornil, že zachránený ľudský život po rýchlom leteckom zásahu sa navždy zapísal do histórie popradskej nemocnice, ako aj horskej a leteckej záchrany. Vrtuľník vtedy prvýkrát využili na transport záchranárov aj zranenej horolezkyne.
„Piloti letky ministerstva vnútra František Červíček a Emil Flégr vrtuľníkom Mi-4 (OK-BYN) vyviezli päť záchranárov Horskej služby - Ivan Gálfy, Stanislav Samuhel, Ivan Urbanovič, Pavol Vavro, Arpád Szabó, do doliny Zlomísk. Vrtuľník tam pristál po prvýkrát v horskom teréne vo výške približne 1825 metrov,“ priblížila nemocnica.
Po vysadení záchranári vyslobodili zo skalnej steny zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu Gregorinu. Naložili ju na palubu a za sedem minút dopravili na lúky pred nemocnicou v Spišskej Sobote. Na chirurgickom oddelení už čakal primár Juraj Janovský so svojím tímom. Po nevyhnutnom klinickom a röntgenovom vyšetrení začala dvojhodinová operácia, pri ktorej mu asistoval Ľubomír Obořil a anestéziu podávala Anna Országhová. Letecký zásah v tomto prípade bezprostredne zachránil ľudský život, pretože vzhľadom na rozsiahle zranenia by postihnutá zdĺhavý, niekoľkohodinový pozemný transport neprežila.
„Sme hrdí na našich predchodcov a zároveň ďakujeme kolegom z nemocnice a ostatných záchranných zložiek za každodenné nasadenie pri záchrane všetkých, ktorí potrebujú ich pomoc,“ uzavrel Kandrik.
