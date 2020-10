Pred 60 rokmi založili Malokarpatské múzeum v Pezinku

Bratislava 17. októbra (TASR) – V budúcnosti si ľudia určite budú rôznymi formami pripomínať rok 2020 spojený s pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to uviedol Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku. "Žijeme historické chvíle, aj keď by sme ich za takýchto okolností možno radšej nezažili. Z pohľadu historika sú tieto udalosti určite pamätné a keď raz všetko dobre dopadne, budeme na ne spomínať. Možno si ľudia pripomenú aj to, že naše múzeum malo šesťdesiat rokov akurát v tomto zvláštnom období," povedal Martin Hrubala.



Malokarpatské múzeum oslavuje 60. výročie založenia práve 17. októbra. Všetky podujatia spojené s výročím však vzhľadom na druhú vlnu pandémie presunulo na rok 2021. "Návštevníci o nič neprídu – oslávime výročie vo formáte šesťdesiat plus jedna," doplnil Hrubala.



Napokon jubileum sa vzťahuje aj na rok 2021. V roku 1960 síce múzeum zriadili, no pre verejnosť prvý raz otvorilo brány až 22. septembra 1961. História múzea potom siaha do ešte hlbšej minulosti.



"Jeho základy položil ešte na začiatku 20. storočia vyštudovaný lekárnik Franz von Meissel, renesančný a činorodý človek, ktorý vedel nadchnúť ľudí okolo seba. Mal blízko ku kultúre a vydal prvé tlačené dejiny Pezinka. V pezinskej Radnici zriadil Malé mestské múzeum, ktoré bolo akousi pamätnou izbou a tú na požiadanie sprístupnili pre návštevníkov," vysvetlil Martin Hrubala.



Keď v roku 1960 vzniklo súčasné Malokarpatské múzeum, prevzalo do svojho fondu väčšinu exponátov z niekdajšieho Malého mestského múzea a hrdo sa hlási k Meisslovmu odkazu.



Malokarpatské múzeum sa od začiatku zameriavalo na oblasť vinohradníctva a jeho bohatých tradícií. Má dokonca unikátnu zbierku vinohradníckych lisov, najväčšiu v Európe – obsahuje 43 kusov, pričom najstarší lis pochádza z roku 1608. Mnohé exponáty pribudli do múzea v 60. a 70. rokoch 20. storočia, keď stroje postupne nahrádzali dovtedajšie ručné lisovanie hrozna. Zásluhu na zachovaní lisov mal najmä vtedajší riaditeľ múzea Dušan Ježík.



Práve animácia, na ktorej je vyobrazená činnosť vinohradníckeho lisu, patrí k novinkám, ktoré si múzeum pripravilo k svojej šesťdesiatke. Ďalšími sú nový eshop a "eurobankovka" zhotovená k príležitosti jubilea.



"Plánujeme vydať publikáciu o histórii múzejníctva v Pezinku. Pripravujeme tiež výstavu, ktorá bude retrospektívou našej činnosti. Vyvrcholením by mala byť slávnostná akadémia, kde pozveme bývalých i súčasných zamestnancov múzea a verejnosť, aby sme si aj takto spoločensky pripomenuli šesťdesiat rokov našej činnosti," povedal o budúcoročných oslavách výročia riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala.



Múzeum dostalo 14. júna 2020 Medailu za zásluhy o rozvoj mesta, dokonca už druhý raz – prvý raz získalo mestské ocenenie v roku 2002. Martin Hrubala pôsobí v múzeu už 17 rokov, z toho 8 rokov je jeho riaditeľom.



Pre jednotlivcov je múzeum otvorené aj v súčasnosti. Spolu tu môže byť maximálne šesť ľudí a jeden človek má pripadať na 15 metrov štvorcových. Návštevníkom sú k dispozícii audiosprievodcovia, s ktorými si môžu prezrieť expozície. "Sme otvorení a ľudí pozývame aj napriek nepriaznivej situácii," dodal Martin Hrubala.