Pred 76 rokmi prišlo pri bombardovaní Nitry o život 345 ľudí

Nitra 26. marca (TASR) – Položením kytíc na hrobové miesta na Mestskom cintoríne v Nitre si vedenie mesta uctilo pamiatku ľudí zasiahnutých bombardovaním pred 76 rokmi. „V zmysle platného zákazu zhromažďovania v čase aktuálne predĺženého núdzového stavu nebolo tento rok možné zorganizovať každoročnú pietnu spomienku vo väčšom rozsahu,“ skonštatoval primátor Marek Hattas.



Občania, ktorí by si chceli uctiť pamiatku obetí bombardovania alebo 76. výročia oslobodenia mesta, tak môžu urobiť individuálne pri hroboch obetí bombardovania na mestskom cintoríne a pri Pamätníku víťazstva pred budovou okresného úradu.



Bombardovanie osloboditeľov krátko pred koncom druhej svetovej vojny zažili obyvatelia Nitry 26. marca 1945. V ten deň na mesto zaútočili bombardéry 5. leteckej armády 2. ukrajinského frontu. Nitra v tom čase nebola chránená protilietadlovou obranou. Keďže zlyhala i ohlasovacia služba, sirény sa spustili až päť minút po začiatku náletu a lietadlá nad Nitru prileteli bez akéhokoľvek varovania. Začiatok slnečného dňa ukončili o ôsmej hodine ráno bomby, ktoré padali na centrum mesta. Ich cieľom mali byť nemecké štáby v kasárňach a na Párovciach, ktoré však Nitru opustili dva dni pred bombardovaním. Sovietske vojská vstúpili do mesta prakticky bez boja 30. marca 1945.



Na Nitru dopadlo celkom 166 bômb, niektoré nevybuchli. Zničených bolo približne 50 budov, ďalších viac ako 300 bolo poškodených. Pri nálete zahynulo 345 ľudí, z toho 13 vojakov – osem slovenských a päť nemeckých. Zvyšné obete boli civilisti. K veľkému počtu obetí prispelo aj to, že k útoku došlo v čase, keď sa v Nitre konali trhy.