Pred agresívnym mužom sa majiteľ domu zachránil skokom z balkóna

Beluša 18. januára (TASR) – Policajti z Púchova obvinili 38-ročného muža z prečinov nebezpečného vyhrážania sa a porušovania domovej slobody. Pod vplyvom alkoholu vnikol do rodinného domu v obci Beluša a smrťou sa vyhrážal majiteľovi. Ten sa zachránil skokom z balkóna.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený vošiel na prvé nadzemné podlažie rodinného domu a chcel sa dostať do bytu, čo mu 56-ročný majiteľ domu neumožnil. Z auta si priniesol tesárske kladivo, pomocou ktorého sa chcel dostať do bytu na druhom poschodí.



„Kladivom dvere poškodil a majiteľovi sa vyhrážal smrťou. Majiteľ domu zo strachu o život vyskočil z balkóna druhého poschodia na balkón o poschodie nižšie a odtiaľ na dvor rodinného domu. Obvinený mu pri odchode nožom odrezal dva ventily na automobile,“ priblížila hovorkyňa.



Ako dodala hovorkyňa, policajti agresívneho muža vypátrali a umiestnili do policajnej cely. Spracovali návrh na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.