Uplynulo 10 rokov od najväčšej tragédie v dejinách novodobého baníctva

Spomienka na záchranárov a baníkov, ktorí zahynuli v roku 2009 pri banskom nešťastí v bani Handlová, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke z 11. augusta 2009 čierna zástava na budove Bane Handlová po tragédii, ktorá sa odohrala 10. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok

Niekoľko stoviek kahancov a sviečok zapálili 11. augusta 2009 obyvatelia Handlovej pri monumente sochy baníkov na znak úcty obetiam banského nešťastia v Handlovej. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na archívnej snímke baníci s klopačkami na spoločnej rozlúčke s tragicky zosnulými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR

V Handlovej v stredu 10. augusta 2016 spomínali na obete banských nešťastí. Deň bielych ruží, ako sa spomienka volá, reaguje na najväčšiu tragédiu v histórii slovenského baníctva z 10. augusta 2009, keď v bani v Handlovej zahynulo následkom výbuchu 20 baníkov a banských záchranárov.Na snímke príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Na archívnej snímke smútiaca rodina počas spoločnej rozlúčky s tragicky zosnulými baníkmi v Handlovej 20. augusta 2009. Foto: TASR/Michal Svítok



20. augusta 2009



Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba pri spoločnej rozlúčke so zosnulými: "Vyjadrenia sústrasti a ponuky akejkoľvek pomoci prichádzali z domova i zo zahraničia. Ľudia žiadali o zriadenie účtu, aby mali možnosť zmierniť dopady tragédie, ktorá nás postihla. Nikto a nikdy vám nevráti vašich najbližších, ale chcem, aby ste vedeli, že pri vás stoja tisíce známych i neznámych ľudí, stojí pri vás celé Slovensko. A ja verím, že svet ešte nie je stratený, ešte máme nádej. Zostalo nám srdce, ktoré začne tĺcť rýchlejšie, keď sa stane niečo hrozné. A ja som vďačný všetkým, ktorí prejavili ľudskosť a ukázali svoje srdce, keď to naše krvácalo."



"Zapamätajme si tento deň, keď sa na symbolickom mieste – na Námestí baníkov, v symbolický deň, ktorý má v dátume číslovku 20, lúčime s 20 obeťami najväčšej tragédie v histórii slovenského baníctva. Stojíme tu, zasiahnutí žiaľom, súdržní a jednotní. Zachovajme si túto ľudskú spolupatričnosť, Handlovčania! Pomáhajme si, ako vládzeme a spoločnými silami prekonajme osud, ktorý nás nešetril. Vážení občania Slovenska, ľudskosť, ktorú ste prejavili našim rodinám pozostalých v ich najťažších chvíľach, je obrovská a my si ju vážime. Keď raz prídete do nášho baníckeho mesta, vyrozprávame vám príbeh, jeden krátky a smutný príbeh o dvadsiatich mužoch. V tom príbehu vám budeme vyprávať nie o tom, ako o svoj život prišli, ale o tom, ako žili. Oplatí sa počuť ten príbeh, je plný synovskej, manželskej a rodičovskej lásky."



10. augusta 2011



Prezident SR Ivan Gašparovič po položení vencov k Pamätníku baníkov: "Som veľmi rád, že Národná rada Slovenskej republiky tento deň uznala ako deň, ktorý by sme si mali uctievať, deň pamiatky. A preto som bol rád, keď som bol pozvaný primátorom Handlovej, aby som sa tohto dňa mohol zúčastniť a sám osobne sa pokloniť pamiatke týchto ľudí, aj s takou túžbou v duši, aby sa to už nikdy neopakovalo. Aby sme sem ozaj nosili len biele ruže pre spomienku a uctenie pamiatky, ale aj pre zadosťučinenie, že sa nám už takéto nešťastia vyhnú."



Podpredseda NR SR Pavol Hrušovský vzdal úctu obetiam banského nešťastia slovami: "Chcem v mene všetkých poslancov NR SR položením bielych kytíc k pamätníku baníkov vyjadriť úctu obetiam, ktoré tragicky zahynuli pri výkone svojho povolania. Verím, že v budúcnosti dokážeme podobným tragédiám predchádzať."



10. augusta 2012



Hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková: "V súčasnosti je oblasť v mieste požiaru spoľahlivo izolovaná a neohrozuje ďalšie pracoviská na ťažbe uhlia. V tejto časti Východnej šachty už neplánujeme ďalšie banské aktivity."



10. augusta 2014



Primátor Rudolf Podoba: "Banské predpisy sa vždy písali krvou. Pre nás je baňa symbolom mesta. Nenájdete v ňom rodinu, ktorá by nebola zasiahnutá baníctvom. O to je to možno pôsobivejšie, o to je to pripomínanie si baníckych obetí silnejšie."



10. augusta 2015



Predseda NR SR Peter Pellegrini: "Mám tú česť a je mi veľkou cťou, že som tu dnes prvýkrát, a musím povedať, že to bolo veľmi dojímavé stretnutie a naozaj s veľkou úctou sme si pripomenuli všetky banské obete tých nešťastí, ktoré sa na Slovensku za tie roky dozadu stali."



10. augusta 2018



Primátor Handlovej Rudolf Podoba: "Pre mňa sú tieto dni veľmi osobné. Prežil som 25 rokov v podzemí v bani v Handlovej. Prešiel som rôznymi technickými funkciami a polovicu tých chlapcov som prijímal do bane ako mladých elévov, ktorí si chceli zarobiť. S druhou polovicou som pracoval v banskom záchrannom zbore."



Vdova Danka Hincová: "Je to už deväť rokov, ale vnímam to, akoby sa to stalo včera. Človek na to nezabudne. Nevyrovnám sa s tým, pokiaľ budem žiť. Ja som bola v práci a bývalá kolegyňa nám volala, že v bani vybuchlo. Pomyslela som si, že môj manžel tam nemohol byť, je skúsený baník, 17 rokov záchranár. Keď som mu o 14. hodine volala, nedvíhal mi. Volala som kamarátovi, on mi povedal, že je už doma, ale Miňo tam zostal."



Bratislava/Handlová 10. augusta (TASR) - Desať rokov uplynie v sobotu 10. augusta od najväčšej tragédie v dejinách novodobého baníctva na Slovensku. Pred desiatimi rokmi, 10. augusta 2009, v Bani Handlová zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. V meste Handlová si ich pamiatku, ako aj pamiatku ďalších obetí banských nešťastí uctia v sobotu na spomienkovom podujatí, ktoré dostalo názov Deň bielych ruží.Zvony Kostola sv. Kataríny sa o 9.30 h na päť minút rozozvučia ako spomienka na posledné spojenie s baníkmi v podzemí spred desiatich rokov. Poslanci Národnej rady (NR) SR novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú schválili 26. októbra 2010, zaradili tragickú banskú udalosť medzi pamätné dni ako 10. august - Deň obetí banských nešťastí.Na stretnutí zástupcov hornonitrianskych baní a mesta Handlová, zvolaného v roku 2010 z iniciatívy primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu, boli za symbol tohto pamätného dňa vybraté biele ruže. Biela symbolizuje nevinnosť, zelené listy zas nádej, že sa niečo podobné viac nezopakuje.Deň obetí banských nešťastí, známy aj pod názvom Deň bielych ruží, sa prvýkrát pripomínal ako pamätný deň SR v roku 2011.uviedla hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.Handlová je s baníctvom spätá od roku 1909. Podľa Paulínyovej "V roku 1991 bola šachta pre ťažké banské podmienky odstavená. V roku 1998 sa do nej baníci znova vrátili.Pred desiatimi rokmi o 7.00 h vypukol vo východnej šachte v hĺbke 330 metrov požiar. Ako napísala kronikárka Jana Oswaldová v Kronike mesta Handlová, dispečer poslal k miestu deväť baníkov, ktorí sa dostali do blízkosti požiaru, ale nedokázali ho zahasiť. O pol hodinu neskôr zavolali na likvidáciu požiaru 11 banských záchranárov z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi. Tí sa o 8.30 h pripojili k deviatim baníkom hasiacim požiar. Vtedy bolo pod zemou 20 ľudí.O 9.30 h dispečer Bane Handlová naposledy telefonicky hovoril s veliteľom dvoch záchranárskych čiat, ktoré v jednej zo starších banských chodieb hasili požiar vzniknuvší oxidáciou uhlia. Krátko po tom sa spojenie so záchranárom prerušilo. V prvých minútach nikto netušil, že to spôsobil mohutný výbuch banských plynov. Pod zemou vyhasli životy 20 baníkov, ďalší deviati baníci utrpeli zranenia. Išlo o najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva.V noci o 23.00 h sa pred novinárov a televízne štáby postavili vládni predstavitelia, ktorí na miesto nešťastia prišli krátko popoludní, vedúci banských záchranárov Stanislav Paulík, riaditeľ baní Peter Čičmanec a primátor mesta Rudolf Podoba so správou - všetkých 11 záchranárov a deväť baníkov je mŕtvych. Podmienky v bani pri výbuchu boli nezlučiteľné so životom.V utorok 11. augusta 2009 vzniklo pri vstupe do banského závodu v Bani Handlová pietne miesto s kondolenčnou listinou. Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí vyhlásila na stredu 12. augusta 2009 štátny smútok. Na povrch zeme záchranári vyniesli zvyšných 14 telesných pozostatkov baníkov.Symbolická rozlúčka so zosnulými baníkmi bola stanovená na 20. augusta o 16.30 h na Námestí baníkov. Posledné rozlúčky a pohreby si rodiny organizovali individuálne.Pamätník tragédie predstavuje bronzové súsošie baníka v minulosti a súčasnosti. K nemu sa pravidelne od roku 2011 kladú kvety a vence. Rok po tragédii osadili pri pamätníku aj pamätnú tabuľu, ktorú vytvoril Handlovčan, akademický maliar Rudolf Cigánik.Trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. samosudca Okresného súdu (OS) v Prievidzi 7. mája 2015 uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia vo veci tragického výbuchu v Bani Handlová a uložil im tresty odňatia slobody v trvaní od piatich do ôsmich rokov, vrátane niekoľkoročného zákazu vykonávania činnosti vedúcich pracovníkov v bani. Kauzou sa následne zaoberal Krajský súd v Trenčíne, ktorý zrušil pôvodný rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil s tým, aby ju znovu prerokoval a rozhodol.Koncom februára 2018 sa prípad výbuchu v Bani Handlová dostal na stôl príslušných štruktúr Európskej únie. Obrátil sa na ne bývalý banský inšpektor a vedúci komisie na vyšetrenie príčin výbuchu Vladimír Tejbus, podľa ktorého sa tragédia odohrala inak, ako tvrdí oficiálna verzia. Podľa Tejbusa príčinou nešťastia nebola príroda, ale ľudský faktor. Naposledy sa Okresný súd v Prievidzi kauzou zaoberal 26. novembra 2018. Na pojednávaní vypovedal práve Tejbus. Hlavné pojednávanie odročil sudca na neurčito.