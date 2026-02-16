< sekcia Regióny
Pred divadlom vo Zvolene bude mať spomienkovú dlaždicu Ján Hazucha
Autor TASR
Zvolen 16. februára (TASR) - Na chodníku pred Divadlom Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene pribudne ďalšia spomienková dlaždica pre uznávanú osobnosť. Mestské zastupiteľstvo sa na pondelkovom rokovaní zhodlo na tom, že dlaždicu na Zvolenskom chodníku slávy bude mať športovec Ján Hazucha.
Dôvodová správa v materiáli pre poslancov uvádza, že návrh na udelenie ocenenia podal vlani v marci Radoslav Kuric. „Zdôraznil najmä jeho celoživotný prínos k rozvoju športu na Slovensku, aktívnu propagáciu mesta na domácich a celosvetových športových podujatiach,“ pripomína správa. Predkladateľ zdôraznil, že Hazucha sa narodil v roku 1943 a ako jeden z mála obyvateľov Slovenska sa zúčastnil na všetkých ročníkov podujatia Biela stopa. „Vo svojich 45 rokoch začal aktívne behávať, postupne pribúdali na jeho konto ocenenia,“ poznamenal. Kuric ho považuje za celoslovensky aj celosvetovo známeho športovca a víťaza všetkých najvýznamnejších maratónskych pretekov vo svojej vekovej kategórii.
V roku 2015 získal Ján Hazucha Cenu primátora mesta Zvolen ako celosvetovo známy maratónsky bežec v seniorských kategóriách.
Pred zvolenským divadlom už sú viaceré dlaždice. Jednu má napríklad herec Andrej Mojžiš, ktorý ostal celý profesionálny život verný DJGT vo Zvolene. Ďalšie patria rodákom zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi a hercovi Milanovi Lasicovi. Spomienkovú dlaždicu má aj futbalový tréner Václav Ježek, ktorý doviedol Československo k titulu majstra Európy.
