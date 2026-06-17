< sekcia Regióny
Pred divadlom vo Zvolene osadia spomienkovú dlaždicu Jánovi Hazuchovi
Pred zvolenským divadlom už sú viaceré dlaždice.
Autor TASR
Zvolen 17. júna (TASR) - Na chodníku slávy pred Divadlom Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene pribudne ďalšia spomienková dlaždica pre uznávanú osobnosť. Mesto o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že športovcovi Jánovi Hazuchovi ju slávnostne odhalia v piatok 19. júna.
Osadenie dlaždice schválilo zvolenské mestské zastupiteľstvo na februárovom rokovaní. Dôvodová správa v materiáli pre poslancov uvádza, že návrh na udelenie ocenenia podal Radoslav Kuric. „Zdôraznil najmä jeho celoživotný prínos k rozvoju športu na Slovensku, aktívnu propagáciu mesta na domácich a celosvetových športových podujatiach,“ pripomína správa.
Predkladateľ zdôraznil, že Hazucha sa narodil v roku 1943 a ako jeden z mála obyvateľov Slovenska sa zúčastnil na všetkých ročníkoch podujatia Biela stopa. „Vo svojich 45 rokoch začal aktívne behávať, postupne pribúdali na jeho konto ocenenia,“ poznamenal. Kuric ho považuje za celoslovensky aj celosvetovo známeho športovca a víťaza všetkých najvýznamnejších maratónskych pretekov vo svojej vekovej kategórii. V roku 2015 získal Ján Hazucha Cenu primátora mesta Zvolen ako celosvetovo známy maratónsky bežec v seniorských kategóriách.
Pred zvolenským divadlom už sú viaceré dlaždice. Jednu má napríklad herec Andrej Mojžiš, ktorý ostal celý profesionálny život verný DJGT vo Zvolene. Ďalšie patria rodákom zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi a hercovi Milanovi Lasicovi. Spomienkovú dlaždicu má aj futbalový tréner Václav Ježek, ktorý doviedol Československo k titulu majstra Európy.
Osadenie dlaždice schválilo zvolenské mestské zastupiteľstvo na februárovom rokovaní. Dôvodová správa v materiáli pre poslancov uvádza, že návrh na udelenie ocenenia podal Radoslav Kuric. „Zdôraznil najmä jeho celoživotný prínos k rozvoju športu na Slovensku, aktívnu propagáciu mesta na domácich a celosvetových športových podujatiach,“ pripomína správa.
Predkladateľ zdôraznil, že Hazucha sa narodil v roku 1943 a ako jeden z mála obyvateľov Slovenska sa zúčastnil na všetkých ročníkoch podujatia Biela stopa. „Vo svojich 45 rokoch začal aktívne behávať, postupne pribúdali na jeho konto ocenenia,“ poznamenal. Kuric ho považuje za celoslovensky aj celosvetovo známeho športovca a víťaza všetkých najvýznamnejších maratónskych pretekov vo svojej vekovej kategórii. V roku 2015 získal Ján Hazucha Cenu primátora mesta Zvolen ako celosvetovo známy maratónsky bežec v seniorských kategóriách.
Pred zvolenským divadlom už sú viaceré dlaždice. Jednu má napríklad herec Andrej Mojžiš, ktorý ostal celý profesionálny život verný DJGT vo Zvolene. Ďalšie patria rodákom zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi a hercovi Milanovi Lasicovi. Spomienkovú dlaždicu má aj futbalový tréner Václav Ježek, ktorý doviedol Československo k titulu majstra Európy.