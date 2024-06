Pred Galériou M. A. Bazovského vznikne prvý trenčiansky parklet

Trenčín 17. júna (TASR) - Pôvodné parkovacie miesta na Palackého ulici v Trenčíne nahradí počas leta drevený parklet - priestor pre ľudí, ktorí sa pri ňom môžu zastaviť, posedieť si, relaxovať či vychutnávať si atmosféru mesta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Autorom prvého trenčianskeho parkletu je architekt Sami Rintala, ktorý ho nainštaluje osobne. Nórsky architektonický ateliér Rintala Eggertsson sa špecializuje na stavby z dreva. Trenčiansky parklet bude svojou formou pripomínať rímsky chrám alebo hustý les stromov. Sami Rintala sa inšpiroval dedičstvom Trenčína, rímskym odkazom i krásnou prírodou v okolí mesta. Parklet stavajú pred Galériou M. A. Bazovského.



"Hotová inštalácia bude odhalená v sobotu 22. júna v rámci programu podujatia Korzo Palackého o10.00 h. V stánku Inštitútu participácie Trenčín sa môže verejnosť sautorom zoznámiť a vypočuť si rozhovor oarchitektúre a prístupnosti vnašom meste," doplnila hovorkyňa.



Cieľom je ukázať, ako inak by mohlo byť využité parkovacie miesto, ak by neslúžilo autám, ale ľuďom. Sezónne parklety sú v uliciach Rotterdamu, Štokholmu, Paríža, Varšavy, ale aj v iných európskych mestách. Je to overený spôsob ako oživiť verejný priestor.



"Ide o vedľajšiu aktivitu bilaterálnej spolupráce Trenčína s nórskym mestom Bodo. Spoločný projekt je financovaný z Grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Parklet na Palackého ulici zostane na svojom mieste počas leta. Ide o prvú inštaláciu projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026," uzavrela Ságová.