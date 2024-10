Pred hraničným priechodom Podspády sú dopravné obmedzenie

Podspády 16. októbra (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na ceste I/66 pred hraničným priechodom Podspády - Jurgow. Na sociálnej sieti informovala, že v úseku naďalej pokračujú rekonštrukčné práce a premávka je tak v predmetnom úseku riadená svetelnou signalizáciou iba v jednom jazdnom pruhu.



Na cestu do Poľskej republiky policajti odporúčajú využiť iné alternatívne hraničné priechody, aby sa vyhli rozsiahlym kolónam, najmä vo štvrtok 17. a v piatok 18. októbra, keď sa v meste Nowy Targ konajú tradičné trhy.



Prešovský samosprávny kraj začal s prvou etapou modernizácie úseku Lysá Poľana - Podspády ešte na jar. Vďaka cezhraničnému programu Interreg 2021 - 2027 sa opravuje 1,5-kilometrový úsek od križovatky s cestou I/66 v Tatranskej Javorine - časť Podspády až po most v Tatranskej Javorine. Cezhraničný projekt bol schválený v rámci výzvy určenej pre cezhraničné cesty so schváleným financovaním zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre oboch partnerov vo výške 1,97 milióna eur. V rámci neho sa opravuje 4,7 kilometra ciest na slovenskej i poľskej strane.