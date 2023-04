Pred jarnou migráciou vtákov vyčistili v PIENAP-e desiatky búdok

Spišská Stará Ves 4. apríla (TASR) - Správa Pieninského národného parku (PIENAP) pred jarným príletom a hniezdením vtáčích druhov vyčistila desiatky búdok, pribudli aj nové. Informovala o tom Správa PIENAP-u s tým, že apríl je mesiac, keď naším územím migruje najviac sťahovavých vtákov. Prilietajú z juhu zo svojich zimovísk v Afrike a Ázii a putujú na severské hniezdiská, kde vychovajú novú generáciu svojho druhu.



"Desiatky sťahovavých druhov smerujú práve teraz aj na naše územie, kde nachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie. Každoročne okolo tohto dátumu migrácia vrcholí a je sprevádzaná úchvatným prírodným divadlom - kŕdľami migrujúcich vtákov, návratom vtáčieho spevu a tiež vzácnymi nevšednými pozorovaniami jedincov v pre nich netypickom prostredí. Tie máme možnosť vidieť iba počas migrácie," vysvetľuje Správa PIENAP-u.



Ochranári z Pienin pred začiatkom migrácie vyčistili približne 100 búdok inštalovaných v minulom období, rozvešali 30 nových pre malé spevavce a ďalších 12 búdok inštalovali pre dudky v spolupráci s kolegami z Vojenských lesov a majetkov SR.



"V spolupráci s obcou Veľká Lomnica sme inštalovali hniezdnu podložku pre bociana bieleho ako náhradu po zrušenom hniezde na komíne miestneho kaštieľa," dodala Správa PIENAP-u. Zaujímavosťou podľa ochranárov je, že ju medzičasom obsadil bocian, ktorého ako mláďa krúžkovali na hniezde v Kežmarku. V rokoch 2020 až 2022, už ako dospelý jedinec, hniezdil v obci Vrbov vo farskej záhrade. Práve tento bocian ako adoptívny rodič v roku 2021 odchoval spolu so svojím partnerom mláďa, ktoré rodičia vyhodili z hniezda v obci Spišské Hanušovce krátko po vyliahnutí. "Žiaľ, tento prípad, aj keď sa zdalo, že dopadne dobre, sa skončil presne naopak. Mláďa už ako lietajúci jedinec počas silného vetra narazilo do kostolnej veže vo Vrbove a následne uhynulo. Stalo sa to len pár dní pred odletom bocianov do Afriky," upozornila Správa PIENAP-u.



Ochranári tieto vzácne informácie majú práve vďaka systematickému krúžkovaniu bocianov a ich pravidelnému sledovaniu. V tejto aktivite im môže pomáhať aj verejnosť a svoje pozorovania hlásiť na stránku www.bociany.sk, ale aj na sociálnej sieti PIENAP-u.