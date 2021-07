Pred košickým nákupným centrom zaočkovali 169 ľudí, výjazdy pokračujú

Košice 26. júla (TASR) – Košický krajský výjazdový tím prostredníctvom očkovacieho autobusu v nedeľu (25. 7.) po prvý raz očkoval pred nákupným centrom. Jednodávkovou vakcínou Janssen od výrobcu Johnson & Johnson zaočkoval pred centrom na Moldavskej ceste v Košiciach 169 záujemcov, a to najmä dopoludnia. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Registrácia pre záujemcov nebola potrebná, výhodou danej vakcíny je, že za plne zaočkovaných sa považujú osoby po 21 dňoch od podania látky.



KSK chce podľa jeho predsedu Rastislava Trnku vo vakcinácii na podobných miestach pokračovať. „Snažíme sa vyjsť v ústrety všetkým skupinám obyvateľstva. Aj v najbližšom týždni stretnete krajskú výjazdovú službu na takmer 50 miestach – okrem obcí, miest a mestských častí navštívime aj ďalšie nákupné centrum, jeden festival a neobídeme ani osady s marginalizovanou rómskou komunitou, vrátane opätovnej návštevy Luníka IX. Robíme všetko pre to, aby sa vakcína dostala ku každému východniarovi, ktorý má o očkovanie záujem,“ povedal.



Počas tohto týždňa plánuje výjazdová očkovacia jednotka podať približne 2500 vakcín. Jednou z jej zastávok bude v stredu (28. 7.) priestor pred obchodným centrom na Námestí osloboditeľov v Košiciach. V piatok (30. 7.) sa presunie do Spišskej Novej Vsi, vakcínu bude možné dostať na Radničnom námestí, kde sa v rovnakom čase bude konať festival Živé sochy. Na košickom sídlisku Luník IX bude jednodňové očkovacie centrum otvorené v stredu.



„Chápeme, že nie každý sa môže na očkovanie dostaviť na vopred určené miesto. Mnohí sa starajú o imobilných pacientov a v čase pandémie sa obávajú o zdravie svojich blízkych. Práve tejto skupine obyvateľstva chceme umožniť individuálny výjazd očkovacieho tímu priamo do domácnosti,“ konštatoval ďalej Trnka. Harmonogram individuálneho očkovania bude podľa neho zostavený na základe dopytu, ktorý zisťujú primátori a starostovia.



V činnosti budú aj veľkokapacitné očkovacie centrá. V sobotu 31. júla to bude v Košiciach a Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi je vakcinácia naplánovaná na pondelok 2. augusta.