Pred kultúrnym centrom v Bojniciach umiestnili piano pre okoloidúcich

Bojnice 24. júla (TASR) - Piano zo svojho foyeru presunulo Kultúrne centrum Bojnice (KCB) do vonkajších priestorov. Zahrať si tak na ňom môžu okoloidúci, a to vždy počas otváracích hodín centra. Túto možnosť už využili i viacerí umelci.



S myšlienkou presunu piana bližšie k ľuďom prišiel riaditeľ KCB Vojtech Bartko. "S kolegami sme začali tvoriť a vymýšľať rôzne nové podujatia a veci, ktoré chceme priniesť do Bojníc. Podujatia sú jedna vec, sú navštevované a ľudia sa z nich tešia. Povedal som si však, prečo Bojnice neoživovať priebežne. Ľuďom niekedy stačí veľmi málo, ako napríklad tento náš klavír," načrtol pre TASR Bartko.



Piano preto presunuli na terasu centra k schodom. "Od toho momentu za ním niekto sedí a hrá na ňom. Dokonca sem prichádzajú spevácke zbory a sme z toho nadšení," podotkol riaditeľ KCB.



Podstatou myšlienky je tak podľa neho oživiť námestie, kultúru a otvoriť okná KCB do umenia.