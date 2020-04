Pred magistrátom v Brezne je už rúškomat

Brezno 29. apríla (TASR) – Nedostatok ochranných pomôcok proti šíreniu nového koronavírusu je minulosťou už aj v horehronskej metropole. Na breznianskom námestí, priamo pred magistrátom, pribudol tzv. rúškomat, v ktorom obyvatelia za poplatok zoženú textilné rúška na opakované použitie. Ako v stredu uviedol magistrát, inšpirovali sa viacerými slovenskými mestami, kde sa ich automatizovaný predaj osvedčil.



"Mesto zakúpilo repasovaný automat, ktorý kedysi slúžil ako automat na potraviny, a dnes je z neho tzv. rúškomat. Je to ďalšia alternatíva pre obyvateľov, ako sa k rúšku dostať," konštatovala vedúca kancelárie primátora Dominika Predajnianska. Ide o bavlnené dvojvrstvové rúško na opakované použitie. Mestu ich dodala firma zo Slovenskej Ľupče.



"Vedeli by sme ponúkať jednorazové rúška alebo slabšiu kvalitu za euro, ale to nebolo naším cieľom. Pre našich obyvateľov sme chceli zabezpečiť kvalitné rúška," zdôraznil primátor Brezna Tomáš Abel v súvislosti s cenou tri eurá, ktorá sa niektorým občanom zdá pridrahá.



Podľa neho sú určené na viacnásobnú aplikáciu, dajú sa žehliť aj prať pri teplote 90 stupňov, disponujú všitým drôtikom pre lepšiu priľnavosť k tvári a kapsičkou na vloženie filtra. Navyše, samotné zariadenie takmer bezkontaktnou obsluhou prispieva k zníženiu rizika šírenia nového koronavírus.