Pred mestský úrad v Liptovskom Hrádku umiestnili elektronickú tabuľu
Elektronická tabuľa poskytuje obyvateľom prístup k úradným informáciám, oznamom, verejným obchodným súťažiam, všeobecne záväzným nariadeniam, zmluvám, objednávkam, faktúram a ďalším dokumentom.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 18. októbra (TASR) - Pred budovou mestského úradu v Liptovskom Hrádku umiestnili elektronickú informačnú tabuľu, ktorá plní zároveň funkciu úradnej tabule. Radnica ju zriadila z externých zdrojov v rámci projektu zdieľaných služieb. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.
„Elektronická tabuľa poskytuje obyvateľom prístup k úradným informáciám, oznamom, verejným obchodným súťažiam, všeobecne záväzným nariadeniam, zmluvám, objednávkam, faktúram a ďalším dokumentom. Verejnosti sú dostupné aj v čase, keď je budova mestského úradu zatvorená,“ informuje mesto.
Elektronická tabuľa ponúka aj prehľad o meste a slúži ako informačný bod pre miestnych a návštevníkov. Prioritne ju bude využívať centrum zdieľaných služieb, ktoré zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy nielen pre Liptovský Hrádok, ale aj pre okolité obce združené v spoločnom obecnom úrade.
