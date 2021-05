Geológ: Pred miliónmi rokov boli Malé Karpaty ostrovom v mori

Trnava 29. mája (TASR) – Takmer celý rok, až do konca apríla 2022, potrvá nová výstava Západoslovenského múzea v Trnave, ktorá chce potešiť najmä milovníkov zaniknutých svetov. Má názov Treťohorné more a predstavuje skameneliny – pozostatky treťohorného mora na území západného Slovenska. Informoval o tom geológ múzea Miroslav Hornáček.



Skameneliny pochádzajú z obdobia mladších treťohôr, spred 20 až 16 miliónov rokov. V tomto období sa na území Slovenska rozprestieralo teplé plytké more. Malé Karpaty z neho vystupovali ako veľký ostrov, ktorý bol subtropickým morom obmývaný. „Vystavujeme skameneliny pochádzajúce z lokalít Rohožník, Mučín, Borský Mikuláš, Devínska Nová Ves, Trstín, Horovce a ďalších. Medzi nimi sa nachádzajú mnohé raritné, z už zaniknutých lokalít,“ uviedol Hornáček. Takými sú veľké koralové trsy z lokality Dubová, podľa neho aj „nádherne zachovalý zub najväčšieho žraloka megalodona z lokality Devín, tiež kompletná čeľusť raje z lokality Borský Mikuláš, kolekcia zubov z lokality Mučín a mnohé ďalšie“.



Okrem skamenelín je na porovnanie vystavená i kolekcia súčasných schránok živočíchov z Filipín. Výstava je doplnená dokumentačným materiálom, zväčša ide o mikroskopické fotografie zachytávajúce niekoľkonásobne zväčšené miniatúrne schránky živočíchov. „Pri tomto zväčšení vyniknú mnohé detaily, štruktúra a textúra, prípadne farebné zachovanie,“ dodal Hornáček.