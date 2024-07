Pred Pradiarňou 1900 pribudnú dve nové diela Cievka a Last Splash

Bratislava 18. júla (TASR) - Na námestí pred historickou budovou národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 v Bratislave pribudnú dve nové umelecké diela, Cievka a Last Splash. Obe odrážajú históriu lokality. Hotové by mali byť začiatkom augusta, oficiálne odovzdané majú byť v septembri počas festivalu Symfónia umenia. Diela vzišli z architektonickej súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť YIT Slovakia stojaca za komplexom Zwirn.



Umelecké dielo Cievka pozostáva z troch nerezových cievok, každej vo výške približne päť metrov, ktoré reprezentujú príbehy žien z tamojšej cvernovej továrne. Ich vrcholy zdobia výtvarné prvky, ktoré podľa poveternostných podmienok rotujú okolo vlastnej osi a symbolizujú tak opakovanú a neraz monotónnu prácu žien v bývalej továrni. Poukázať tiež majú na premenlivosť a dočasnosť ručnej práce či nerovnováhu finančného aj spoločenského ohodnotenia žien.



"Sochy sa stanú súčasťou záhrad nového námestia a vzájomne ich prepoja. Naším cieľom je, aby medzi nimi prebiehala pohybová komunikácia. Obohatia tento priestor o príbeh minulosti. Dielo je rozvrhnuté tak, aby prerozprávalo cestu po pamäti robotníčok z továrne," vysvetľujú jeho autori.



Objekt Last Splash odkazuje na dávnu prítomnosť rieky, jej ekologické následky a krehkosť pretvárania krajiny. Vychádza zo záznamu "výšplechu" vody po narušení hladiny. Koncepcia a umiestnenie poukazuje na problematiku lokácie a jej technologicko-obslužnú vyťaženosť. Tvoria ho vertikálne a horizontálne opieskované nerezové lamely, ktoré opticky zľahčujú hmotu celého objektu s rozmermi sedem krát 13 metrov.



Diela sa vlani na jeseň umiestnili na prvých dvoch miestach v dvojkolovej architektonickej súťaži. Zapojili sa do nej takmer tri desiatky tímov. Ponúknuť mali vlastnú interpretáciu toho, čo územie okolo bývalej Bratislavskej cvernovej továrne reprezentuje.