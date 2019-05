Pred rozvozom kompostérov v Poltári informovali ľudí, ako ich používať

Tamojšia samospráva ich pre potreby obyvateľov získala celkom 826 a to prostredníctvom projektu s názvom Kompostovanie v meste Poltár.

Poltár 7. mája (TASR) - Mesto Poltár začne v dohľadnom čase dodávať občanom do domov a záhrad kompostéry na biologický odpad. Tamojšia samospráva ich pre potreby obyvateľov získala celkom 826 a to prostredníctvom projektu s názvom Kompostovanie v meste Poltár.



Kompostéry dal dodávateľ mestu koncom apríla a v súčasnosti sa nachádzajú v areáli Mestského podniku služieb Poltár. Mestská samospráva sa ešte pred samotným rozvozom kompostérov rozhodla začiatkom mája zorganizovať spoločné stretnutie s obyvateľmi mesta, s ambíciou informovať verejnosť o ich použití a výhodách kompostovania.



„Naším zámerom bolo bližšie predstaviť prácu s kompostérmi, povedať, čo do nich ukladať a čo, naopak, nie, tiež diskutovať o dôvodoch, prečo kompostovať. Tým najpodstatnejším je znížiť vývoz takéhoto druhu odpadu na blízku skládku odpadu v mestskej časti Zelené, a tým prispieť k ochrane životného prostredia," uviedla pre TASR primátorka Poltára Martina Brisudová. Cieľom projektu je pritom zvýšenie zhodnocovania odpadov a podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov.



Projekt je realizovaný na základe výzvy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia. MŽP SR schválilo pre Poltár poskytnutie príspevku vo výške takmer 133.360 eur. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje takmer 7019 eur.



Na základe verejného obstarávania, vykonaného prostredníctvom elektronického trhoviska, bola dodávka kompostérov realizovaná spoločnosťou PM Systems Liptovské Sliače vo výške 124.000 eur.