Pred slávnosťami pripravuje Detva opravu objektov v areáli amfiteátra

Detva 6. februára (TASR) - Pred tohtoročnými 57. Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve pripravuje mesto opravu niektorých objektov v areáli prírodného amfiteátra. TASR to povedal primátor mesta Branislav Baran.



Po vlaňajšom ročníku podľa neho obnovili strechu na budove pokladnice, do ktorej počas dažďa tieklo. Dodal, že rekonštrukcia čaká aj strechu salaša a robiť budú nové oplotenie hľadiska. "Plot je v dezolátnom stave, na niektorých miestach už ani nie je, a je už zhnitý. Problém je s tým, že okrem zvierat nám potom po areáli behajú aj ľudia," objasnil.



Obnova čaká aj podlahu na javisku, na ktorom vystupujú účinkujúci. Baran spomenul, že s ňou mali veľké problémy, dosky museli upravovať, aby sa tanečníci počas programu nezranili. Dôležité podľa neho je, z akého materiálu podlahu urobia. Informoval, že keď sú na nej koncerty, problém to nepredstavuje, pretože speváci stoja. "Pre tancovanie a odpruženie je však iná špecifikácia. Radili sme sa, ostali sme však pri dreve a malo by to byť najlepšie," zhodnotil. Urobiť ju chcú tak, aby bezpečne vydržala minimálne desať rokov.



Amfiteáter je centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. Pred dvoma rokmi v jeho areáli pribudla drevená stavba pre účinkujúcich. Na prízemí sú toalety, umývadlá a sprchy, pod strechou sú šatne pre účinkujúcich.



Festival ľudovej hudby a tradícií býva v Detve tradične počas druhého júlového víkendu. Vlani však otvorili svoje brány pre návštevníkov prvýkrát vo štvrtok večer a aj tento rok budú trvať štyri dni.











