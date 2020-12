Pred trnavskou katedrálou by mala pribudnúť ďakovná tabuľa

Trnava 3. decembra (TASR) – Na Univerzitnom námestí v Trnave pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa by mala pribudnúť ďakovná tabuľa bývalému trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi. O jej umiestnenie požiadalo radnicu občianske združenie (OZ) Kampanila Bratislava, návrhom výpožičky časti pozemku sa budú zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovej schôdzi.



Na odsúhlasenie žiadosti je potrebný trojpätinový súhlas poslaneckého zboru, nakoľko bude posudzovaná podľa osobitného zreteľa. Dôvodom je, ako sa uvádza v materiáli pre zasadnutie, že osoba arcibiskupa Bezáka je súčasťou histórie mesta Trnava.



Bronzovú tabuľku rozmerov 30 krát 30 centimetrov má OZ záujem osadiť do trávnika s výhľadom na vchod do katedrály. Róbert Bezák bol trnavským arcibiskupom v rokoch 2009 až 2012, následne bol po apoštolskej vizitácii z funkcie odvolaný pre doteraz neujasnené dôvody. OZ sa proti odvolaniu angažovalo, pripravilo viaceré aktivity, diskusie a sympóziá, stálo aj za vydaním publikácie Kauza Bezák a vzalo záštitu aj nad vydaním knihy Róbert Bezák: Vyznanie.