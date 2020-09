Pred tunelom Sitina sa stali dve nehody, zdržanie dosahuje hodinu

Bratislava 24. septembra (TASR) – Na diaľnici D2 za križovatkou Lamač v smere do tunela Sitina sa prevrátila dodávka, blokovaný je jeden pruh, asi 500 metrov pred ňou sa zrazili štyri autá, ktoré blokujú ľavý pruh. Motoristi prichádzajúci do hlavného mesta v smere zo Stupavy sa zdržia približne hodinu, a to aj na ceste I. triedy medzi Stupavou a Bratislavou. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Kolóny hlásia aj z ďalších miest Bratislavy, na Devínskej ceste dosahuje zdržanie 30 minút, 20-minútové zdržanie spôsobila nehoda na Karloveskej ulici, ktorá zablokovala jeden pruh. O kolóne s 20-minútovým zdržaním informuje Zelená vlna RTVS aj v prípade výjazdu z Dolných Honov na Popradskú ulicu, rovnako tak sa tvorí kolóna na kruhovom objazde vo Vrakuni.