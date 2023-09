Pred úradom KSK budú k dispozícii odborníci na duševné zdravie

Košice 24. septembra (TASR) - Priestor pred Úradom Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v pondelok 25. septembra premení na symbolické zdravotnícke mestečko. V rámci Dňa zdravia budú od 9.00 do 13.00 h ľuďom k dispozícii odborníci v desiatich stánkoch. Poradia im v otázkach telesného i duševného zdravia. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



"Prevencia a včasná diagnostika významne skracuje liečbu, zvyšuje jej úspešnosť a, naopak, znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Východniarov chceme motivovať, aby nepodceňovali preventívne prehliadky - preto im spolu s partnermi umožníme na jednom mieste absolvovať základné vyšetrenia ako meranie cukru, spirometria, skríning chodidiel, meranie srdcovej činnosti, diagnostika zraku či poradenstvo k samodiagnostike onkologických ochorení," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Ako pokračoval, tento rok pridali stánok s poradenstvom o duševnom zdraví, ktoré je rovnako dôležité ako to telesné.



Do Dňa zdravia sa aktívne zapoja aj zamestnanci KSK. V mobilnej odberovej jednotke Národnej transfúznej služby Košice darujú krv. Okrem Národnej transfúznej služby SR sa na Dni zdravia chystajú zúčastniť aj ďalší dlhoroční partneri ako Liga proti rakovine, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a dve zdravotné poisťovne.



"Aj tento rok bude na podujatí biť maketa ľudského srdca, v ktorej útrobách sa návštevníci dozvedia viac o starostlivosti o tento najdôležitejší ľudský orgán. Novinkou sú stánky Polície SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, zamerané na prevenciu proti šikane a ochranu detí pred násilím. V oddychovej zóne organizácie IPčko sa budú môcť návštevníci zveriť so svojimi starosťami psychológom. Nezisková organizácia Ružová stužka n. f. ponúkne rady k životospráve a samovyšetreniu v rámci prevencie pred onkologickými ochoreniami," doplnila Terezková.



V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do interiéru Úradu KSK a z kapacitných dôvodov bude určené len pre zamestnancov úradu.