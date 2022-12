Pred Vianocami bolo v Trnavskom kraji zatvorených 133 škôl a škôlok

Trnava 26. decembra (TASR) - Hoci sa v poslednom predvianočnom týždni v Trnavskom kraji znížil počet akútnych respiračných ochorení (ARO) o 2,42 percenta a ochorení na chrípku o 17,58 percenta, muselo byť z dôvodu vysokého počtu chorých detí aj tak zatvorených spolu 133 predškolských a školských zariadení. Informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave Tomáš Hauko.



V 51. kalendárnom týždni od 19. decembra bolo zaznamenaných v kraji 11.330 prípadov ARO s chorobnosťou 3820 chorých na 100.000 obyvateľov, z toho chrípke podobných ochorení bolo 2083 (chorobnosť 702 na 100.000 obyvateľov). Najvyššia chorobnosť bola zaevidovaná v okrese Piešťany. "Najviac ochorení pretrváva vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Najvyšší nárast chorobnosti sme pozorovali u týchto detí a u detí od šiestich do 14 rokov. Z celkového počtu ARO bol u 4,1 percenta hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápalom prínosových dutín," uviedol Hauko.



Z celkového počtu 133 zatvorených školských zariadení bolo 66 materských, 58 základných a deväť stredných škôl. Je to o osem menej ako v predchádzajúcom týždni.