Pred Vianocami si deti vyrábali jezulánky či domáce salónky
V minulosti nebolo zvykom stromček zdobiť týždne dopredu.
Autor TASR
Komárany 24. decembra (TASR) - Jezulánky, salónky či domáce kolekcie, aj takéto sladkosti si ľudia pred Vianocami pripravovali doma pred pár desaťročiami. Ako pre TASR uviedla Anna Lipkošová z občianskeho združenia Remeselné centrum Zemplín, niektoré z týchto tradícií sa v regióne Zemplín zachovali až dodnes. Aj ona ich odovzdáva v obci Komárany v okrese Vranov nad Topľou, a to hlavne deťom.
„Keď už v zime bolo menej roboty, priadlo sa, piekli sa medovníky a vyrábali sme si aj salónky, u nás sa to volalo jezulánky. Robili sa z mlieka a cukru, ktoré sa varili až do zhustnutia, potom sa hmota krájala na kocky, obaľovala do papiera a pozlátka a viazala na stromček,“ priblížila Lipkošová.
Pripravovali si aj takzvané kolekcie. Tie sa nalievali do formičiek, do ktorých sa ešte pred zatvrdnutím vložila niť na zavesenie. Domácnosť si kúpila len menšiu časť sladkej kolekcie z obchodu a zvyšok si dorábali svojpomocne, aby bolo na stromčeku čo najviac sladkého.
V minulosti nebolo zvykom stromček zdobiť týždne dopredu. „Otec na Štedrý deň ráno išiel do lesa po stromček, a keď ho doniesol, my sme ho vyzdobili, ale až večer, aby sme dodržali tradíciu. Stromček sa zavesil na strop,“ dodala.
Tieto tradície sa snaží priblížiť deťom formou tvorivých dielní, kde si deti samy vyrábajú salónky, zdobia medovníčky, učia sa viazať, baliť, lepiť. „Chcem im odovzdať to, čo som zažila v detstve, aby pochopili, že nie všetko sa musí kúpiť a že veci vyrobené vlastnými rukami majú hodnotu,“ uviedla Lipkošová. Podľa nej sa dá potrebný materiál ešte stále kúpiť - pozlátko v papiernictvách, ale aj niektoré pôvodné formičky, ako napríklad žabka, rybička či šiška. „To sú formy, ktoré mi pripomínajú moje detstvo. A práve tieto spomienky chcem uchovať a ďalej šíriť,“ uzavrela.
