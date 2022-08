Chrenovské stánky: Podujatie sa uskutoční pred výstaviskom Agrokomplex

Nitra 12. augusta (TASR) - Na nitrianskom sídlisku Chrenová sa budú aj tento rok oslavovať tradičné dožinky. Podujatie Chrenovské stánky 2022 sa uskutoční od 19. do 20. augusta pred výstaviskom Agrokomplex.



Súčasťou programu budú koncerty i podujatia určené deťom. "Prvý deň je pre účastníkov pripravené vystúpenie folklórnej skupiny Zlatomoravčanka, program Alone, Follow a Múr našich lások v podaní Galaxis Žbirka revival," uviedli organizátori



Druhý deň podujatia otvorí detské popoludnie a tanečná škola s Old school brothers. "Večerný program opäť vyplnia hudobné vystúpenia. Predstaví sa na nich Martin Valach i skupina Sematam. Záver bude patriť zoskupeniu Gioia," doplnili organizátori.