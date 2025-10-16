< sekcia Regióny
Pred zimou odovzdali bezdomovcom v Poprade materiálnu pomoc
Cieľom tejto pomoci je podľa radnice zvýšiť kvalitu života ľudí bez domova, pomôcť im v ich ťažkej situácii a ponúknuť podporu smerom k zmene.
Autor TASR
Poprad 16. októbra (TASR) - Pred začiatkom zimy odovzdali v Nocľahárni mesta Poprad materiálnu pomoc ľuďom bez domova. Zabezpečil ju Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci so sociálnym odborom na tamojšom mestskom úrade (MsÚ). Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že materiálna pomoc obsahovala základné potreby, ako sú oblečenie, obuv, rôzne lôžkoviny v podobe perín a vankúšov či uteráky a deky.
„Okrem vecnej pomoci poskytuje Slovenský Červený kríž aj základné sociálne poradenstvo, ktoré pomáha predchádzať krízovým situáciám a obmedzovať negatívne dosahy života na ulici,“ uviedlo mesto s tým, že SČK zabezpečuje aj vydávanie teplého jedla každý deň priamo v mestskej nocľahárni na Levočskej ulici.
Cieľom tejto pomoci je podľa radnice zvýšiť kvalitu života ľudí bez domova, pomôcť im v ich ťažkej situácii a ponúknuť podporu smerom k zmene. „Červený kríž patrí k významným partnerom mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb, najmä pri pomoci občanom mesta v rôznych krízových situáciách,“ podotkla vedúca sociálneho odboru MsÚ Poprad Petra Závacká.
