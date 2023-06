Pred ZŠ Nevädzova testujú nový dopravný režim pre bezpečnosť detí

Bratislava 1. júna (TASR) – Pred základnou školou na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove testujú nový dopravný režim na zvýšenie bezpečnosti detí. Bezprostredné okolie školy sa ráno mení na pešiu a cyklistickú zónu, autá sa tam nedostanú. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia hlavného mesta a mestskej časti. Ide o prvú školu v rámci projektu Mesto pre deti.



"Do konca školského roka sme v testovacej prevádzke. Potom to vyhodnotíme, či sa teoretický návrh ukázal v praxi ako správny. Ak áno, bude od septembra táto zmena fixná," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Zavedenie prvej školskej ulice v Bratislave spočíva v tom, že bezprostredné okolie školy je medzi 7.30 a 8.00 h uzatvorené pre autá. Tie sa ráno dostanú len po križovatku so Sedmokráskovou ulicou. Snahou je vytvoriť bezpečný verejný priestor i cestu do školy pre deti, tak aby ich nemuseli ráno voziť rodičia autom. Viac ako 80 percent detí totiž býva do desiatich minút pešo od školy.



"Neexistuje dôvod, aby rodičia museli deti voziť autom, napriek tomu to veľká časť robí," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren poukazujúc na dva dôvody. Menším je pohodlnosť, hlavný dôvod však podľa neho spočíva v strachu o bezpečnosť dieťaťa. Ničím výnimočným tak nie sú následne ani dopravné zápchy v okolí škôl, kompetentní poukazujú aj na to, že takéto riešenie nie je ani ekologické.



Keď sa opatrenia osvedčia, mestská časť plánuje budúci rok aj ďalšie v širšom okolí. Pomôcť by podľa starostu malo aj plánované zavedenie celomestskej parkovacej politiky v tejto časti Trávniky. Plánované je v horizonte niekoľkých mesiacov, maximálne do roka. "Sídlisko sa tak uprace z hľadiska áut, parkovania a bezpečnosti ciest a chodníkov," poznamenal Chren.



Základná škola na Nevädzovej ulici je prvou zo škôl, v okolí ktorých sa plánuje zmena. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje takéto opatrenia v okolí desiatich škôl na území hlavného mesta. Tento rok by sa mali fyzicky zrealizovať na niektorých z nich, do troch rokov je snaha zaviesť ich pri všetkých školách, kde je dopravná situácia problematická.