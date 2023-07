Pred ZŠ Tbiliská a Plickova v Bratislave sa zmení dopravný režim

Bratislava 12. júla (TASR) - Dve základné školy v bratislavskej Rači, na Tbiliskej a Plickovej ulici, sa pridajú k projektu, v rámci ktorého sa pred školami zmení dopravný režim na zvýšenie bezpečnosti detí. Od septembra bude medzi 7.30 a 8.00 h zakázaný vjazd všetkých vozidiel (okrem záchranných zložiek). Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Rače Michal Drotován. Projekt pilotne spustili v júni v Ružinove.



"Naším cieľom je urobiť priestor bezpečný pre deti. A tiež zvýšiť podiel detí, čo chodia do školy pešo alebo na kolobežke či bicykli," konštatuje Drotován.



Pre obyvateľov daných lokalít to bude v dňoch školského vyučovania zároveň znamenať menej áut pred domami ráno. V prípade, že bude musieť niekto nutne potrebovať zaviezť dieťa autom do školy na Plickovej, bude môcť využiť parkovisko pri Nemeckom kultúrnom dome. V prípade školy na Tbiliskej sa pripravuje parkovisko za zdravotným strediskom.



Projekt je realizovaný v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). Projekt Mesto pre deti pilotne testovali pred Základnou školou na Nevädzovej ulici v Ružinove. Bezprostredné okolie školy sa ráno počas júna zmenilo na pešiu a cyklistickú zónu, autá sa tam nedostali. Snahou je vytvoriť bezpečný verejný priestor i cestu do školy pre deti tak, aby ich nemuseli ráno voziť rodičia autom.



MIB plánuje takéto opatrenia v okolí desiatich škôl na území hlavného mesta. Tento rok by sa mali fyzicky zrealizovať na niektorých z nich, do troch rokov je snaha zaviesť ich pri všetkých školách, kde je dopravná situácia problematická.