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Predaj vianočných stromčekov spustia v Topoľčiankach 3. decembra
Ceny vianočných stromčekov zostávajú medziročne prevažne stabilné, v niektorých regiónoch boli upravené o infláciu.
Autor TASR
Topoľčianky 25. novembra (TASR) - Predaj vianočných stromčekov spustí štátny podnik Lesy SR v odštepnom závode v Topoľčiankach v okrese Zlaté Moravce 3. decembra. Postupne sa pridajú aj ďalšie regióny. Na 13 predajných miestach po celom Slovensku ponúknu Lesy SR verejnosti viac ako 1300 vianočných stromčekov, informoval podnik.
Vianočné stromčeky majú rôzny pôvod. Kým v lesných škôlkach a na špecializovaných plantážach lesníci stromčeky niekoľko rokov pestujú a ošetrujú, ďalšie pochádzajú priamo z lesných porastov. Sú výsledkom výchovných zásahov, prerezávok a prečistiek, pri ktorých lesníci upravujú hustotu a drevinové zloženie mladého lesa.
Ceny vianočných stromčekov zostávajú medziročne prevažne stabilné, v niektorých regiónoch boli upravené o infláciu. V závislosti od dreviny a výšky sa pohybujú od 10 do 60 eur. V ponuke budú aj stromčeky s výškou od troch do šiestich metrov v cenách od 100 do 150 eur. Cenovo dostupnou alternatívou sú stromčeky z prerezávok, ktorých cena sa pohybuje približne na úrovni 12 eur.
Vianočné stromčeky majú rôzny pôvod. Kým v lesných škôlkach a na špecializovaných plantážach lesníci stromčeky niekoľko rokov pestujú a ošetrujú, ďalšie pochádzajú priamo z lesných porastov. Sú výsledkom výchovných zásahov, prerezávok a prečistiek, pri ktorých lesníci upravujú hustotu a drevinové zloženie mladého lesa.
Ceny vianočných stromčekov zostávajú medziročne prevažne stabilné, v niektorých regiónoch boli upravené o infláciu. V závislosti od dreviny a výšky sa pohybujú od 10 do 60 eur. V ponuke budú aj stromčeky s výškou od troch do šiestich metrov v cenách od 100 do 150 eur. Cenovo dostupnou alternatívou sú stromčeky z prerezávok, ktorých cena sa pohybuje približne na úrovni 12 eur.