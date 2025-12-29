< sekcia Regióny
Predajom vianočného punču získal hospic v Nitre rekordnú sumu
Tradičný vianočný punč pre hospic sa v Nitre varí podľa starej receptúry od roku 2009.
Autor TASR
Nitra 29. decembra (TASR) - Rekordných 12.376 eur vyzbierali organizátori tradičného charitatívneho vianočného punču v predvianočnom období v Nitre. Peniaze v plnej výške smerovali na účet Hospicu u Bernadetky v Nitre, ktorý zabezpečuje starostlivosť pre pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení, informovalo Biskupstvo Nitra.
Tradičný vianočný punč pre hospic sa v Nitre varí podľa starej receptúry od roku 2009. Tohtoročný 16. ročník zorganizovala Diecézna charita Nitra s pomocou pôvodných organizátorov podujatia, dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, a dobrovoľníkov z radov študentov stredných škôl. Originálny punč navarený podľa starej receptúry námorníkov stredovekej Maltézskej flotily podávali v stánku na Svätoplukovom námestí počas vianočných trhov.
Za 16 rokov venovali návštevníci mestečka dobrovoľné finančné príspevky za punč vo výške viac ako 82.000 eur. Všetky financie sa použili na prevádzku hospicu, nákup zdravotníckych pomôcok alebo liečebných preparátov v záujme pacientov a paliatívnej starostlivosti v ich prospech. Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre zriadilo Nitrianske biskupstvo a spravuje ho Diecézna charita Nitra.
