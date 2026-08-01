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PREDANÓCYOVÁ: Vývoj nových unikátnych potravín trvá aj niekoľko rokov
Redaktor Pavol Ivan v relácii ŠTÚDIO TASR diskutuje s vedecko-výskumnou pracovníčkou Potravinového inkubátora SPU Kristínou Predanócyovou.
Autor TASR
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Nitra 1. augusta (TASR) – Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. Ako v rozhovore pre TASR TV uviedla vedecko-výskumná pracovníčka univerzity Kristína Predanócyová, v
Potravinovom inkubátore SPU vznikajú zdravé zeleninové čipsy, ovocné snacky bez pridaného cukru, vegánske nátierky či unikátna čokoláda s extraktmi medicínskych húb.
Potravinový inkubátor vznikol v roku 2023 pri Výskumnom centre Agrobiotech SPU v Nitre. Prepája vedecký výskum s praxou a prináša na trh produkty reflektujúce aktuálne trendy zdravého stravovania. „Cieľom je nielen vývoj a pilotné testovanie nových potravinárskych produktov a technológií, ale aj podpora študentov a začínajúcich podnikateľov pri zavádzaní inovácií do potravinárskej praxe,“ priblížila Predanócyová.
Prvým produktom inkubátora boli zeleninové čipsy, ktorých vývoj trval viac ako tri roky. Na rozdiel od bežných čipsov sa nevyrábajú vyprážaním, ale šetrným sušením, ktoré pomáha zachovať chuť, farbu a veľkú časť výživových hodnôt čerstvej zeleniny. V súčasnosti sú v ponuke mrkvové, petržlenové, cviklové, paradajkové a zelerové čipsy s vysokým obsahom vlákniny. Ich receptúra aj výrobný proces sú chránené úžitkovým vzorom.
„Snažíme sa reflektovať aktuálne požiadavky spotrebiteľov, ktoré súvisia so zdravím, udržateľnosťou a lokálnosťou produkcie. Zároveň chceme ponúkať produkty s vysokou výživovou hodnotou a zaujímavým chuťovým zážitkom,“ skonštatovala Predanócyová.
Produktové portfólio inkubátora zahŕňa aj bylinkové a ovocné čajové zmesi z tradičných slovenských bylín, ovocné snacky bez pridaného cukru, vegánsku zeleninovú nátierku s viac ako 80-percentným obsahom zeleniny či cereálne raňajkové kaše pripravené za niekoľko minút. K najzaujímavejším novinkám patrí funkčná čokoláda obohatená o extrakty medicínskych húb maitake, shitake a cordyceps. Neobsahuje pridaný cukor ani mlieko a vďaka obsahu beta-glukánov môže podporovať imunitný systém organizmu. Aj tento produkt je chránený úžitkovým vzorom.
Pri vývoji produktov vedci vychádzajú z výsledkov spotrebiteľských štúdií, ktoré potvrdzujú rastúci záujem Slovákov o zdravé, funkčné a lokálne potraviny s nižším obsahom soli, cukru a tukov. „Spotrebitelia čoraz viac sledujú zloženie potravín a ich prínos pre zdravie,“ pripomenula Predanócyová.
Potravinový inkubátor už pracuje aj na ďalšej novinke. Na jeseň plánuje predstaviť novú zeleninovú nátierku obohatenú o biologicky aktívne látky a vedľajšie produkty potravinárskej výroby s vysokou výživovou hodnotou. „Vývoj nových potravín nie je jednoduchý, môže trvať od jedného roka až po niekoľko rokov v závislosti od náročnosti receptúry a použitých technológií,“ zdôraznila výskumníčka.
Potravinovom inkubátore SPU vznikajú zdravé zeleninové čipsy, ovocné snacky bez pridaného cukru, vegánske nátierky či unikátna čokoláda s extraktmi medicínskych húb.
Potravinový inkubátor vznikol v roku 2023 pri Výskumnom centre Agrobiotech SPU v Nitre. Prepája vedecký výskum s praxou a prináša na trh produkty reflektujúce aktuálne trendy zdravého stravovania. „Cieľom je nielen vývoj a pilotné testovanie nových potravinárskych produktov a technológií, ale aj podpora študentov a začínajúcich podnikateľov pri zavádzaní inovácií do potravinárskej praxe,“ priblížila Predanócyová.
Prvým produktom inkubátora boli zeleninové čipsy, ktorých vývoj trval viac ako tri roky. Na rozdiel od bežných čipsov sa nevyrábajú vyprážaním, ale šetrným sušením, ktoré pomáha zachovať chuť, farbu a veľkú časť výživových hodnôt čerstvej zeleniny. V súčasnosti sú v ponuke mrkvové, petržlenové, cviklové, paradajkové a zelerové čipsy s vysokým obsahom vlákniny. Ich receptúra aj výrobný proces sú chránené úžitkovým vzorom.
„Snažíme sa reflektovať aktuálne požiadavky spotrebiteľov, ktoré súvisia so zdravím, udržateľnosťou a lokálnosťou produkcie. Zároveň chceme ponúkať produkty s vysokou výživovou hodnotou a zaujímavým chuťovým zážitkom,“ skonštatovala Predanócyová.
Produktové portfólio inkubátora zahŕňa aj bylinkové a ovocné čajové zmesi z tradičných slovenských bylín, ovocné snacky bez pridaného cukru, vegánsku zeleninovú nátierku s viac ako 80-percentným obsahom zeleniny či cereálne raňajkové kaše pripravené za niekoľko minút. K najzaujímavejším novinkám patrí funkčná čokoláda obohatená o extrakty medicínskych húb maitake, shitake a cordyceps. Neobsahuje pridaný cukor ani mlieko a vďaka obsahu beta-glukánov môže podporovať imunitný systém organizmu. Aj tento produkt je chránený úžitkovým vzorom.
Pri vývoji produktov vedci vychádzajú z výsledkov spotrebiteľských štúdií, ktoré potvrdzujú rastúci záujem Slovákov o zdravé, funkčné a lokálne potraviny s nižším obsahom soli, cukru a tukov. „Spotrebitelia čoraz viac sledujú zloženie potravín a ich prínos pre zdravie,“ pripomenula Predanócyová.
Potravinový inkubátor už pracuje aj na ďalšej novinke. Na jeseň plánuje predstaviť novú zeleninovú nátierku obohatenú o biologicky aktívne látky a vedľajšie produkty potravinárskej výroby s vysokou výživovou hodnotou. „Vývoj nových potravín nie je jednoduchý, môže trvať od jedného roka až po niekoľko rokov v závislosti od náročnosti receptúry a použitých technológií,“ zdôraznila výskumníčka.