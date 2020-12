NABRALA ODVAHU: Predavačka zahnala maskovaného lupiča s nožom

Trebišov 11. decembra (TASR) – Do predajne so zmiešaným tovarom v jednej z obcí v okrese Trebišov vošiel vo štvrtok (10. 12.) okolo poludnia lupič s kuklou na hlave a s nožom v ruke a od predavačky pýtal peniaze. Po tom, ako 47-ročná predavačka sama zobrala do ruky z mäsiarskeho pultu nôž a vyzvala muža, aby predajňu opustil, maskovaný muž bez lupu ušiel. Informovala o tom v piatok košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Lupič najprv žiadal od ženy peniaze so slovami: "Daj 200 eur!" Následne medzi nimi došlo k zápaseniu, pričom útočník od predavačky žiadal, aby uzamkla predajňu. "Počas zápasu predavačka z pultu s mäsovými výrobkami zobrala nôž a maskovanému útočníkovi povedala, aby z predajne 'vypadol'. Dovtedy 'akčný hrdina' na nečakanú reakciu predavačky reagoval útekom z predajne," opísala situáciu polícia.



Poškodenej žene nebolo spôsobené žiadne zranenie ani materiálna škoda. Policajti obvodného oddelenia Policajného zboru v Michaľanoch zakrátko vypátrali 19-ročného podozrivého a obmedzili ho na osobnej slobode. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže.



"Aj keď mal tento prípad šťastný koniec, neodporúčame napadnutým osobám útok na ozbrojeného páchateľa. Pamätajte, že páchateľovi ide predovšetkým o zisk, určite si preto prioritu - uchrániť si vlastný život a zdravie," varovala polícia.