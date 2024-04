Muž predával opiáty, ktoré sa podpísali aj pod smrť mladíka

Bratislava 17. apríla (TASR) - Polícia obvinila 22-ročného Samuela H., ktorý predával alebo podarovával opiáty, z trestného činu toxikománie. Dvadsaťjedenročný muž si následkom ich užívania privodil smrť, ďalšia 21-ročná žena sa zase viackrát pokúsila o samovraždu. Obvinený je aktuálne vo väzbe, čaká na súd. Hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Samuel sa pred nejakým časom rozhodol venovať novému 'koníčku', a to darovaniu či predávaniu liekov, ktoré sú zaradené do skupiny opiátov s účinnou látkou tramadóliumchlorid a alprazolam osobám na účel zvádzania k zneužitiu návykovej látku. Jeho novými 'zákazníkmi' sa stali osoby vo veku 21 rokov a jeden senior, ktorým lieky ponúkal v obchodnom centre na ulici Mlynské nivy, na Poľnohospodárskej ulici a v Rakúsku," priblížila polícia.



Upozornila na to, že 21-ročný muž si následkom užívania liekov privodil smrť. "Ďalšia 21-ročná žena sa v súvislosti s užívaním liekov šesťkrát pokúsila ukončiť svoj život. Z mladých ľudí, ktorí užívali opiáty, sa stali psychiatrickí pacienti," informovala. Opiáty si podľa nej zadovažovali cez sfalšované recepty. Apelovala preto na ľudí, aby sa takýmto liekom mimo presne stanovenej dávky lekárom - špecialistom vyhýbali. "Ich časté užívanie spôsobuje návyk, s ktorým sa len ťažko bojuje a v najhorších prípadoch sa končí smrťou," dodala.