Bratislava 9. novembra (TASR) – Na ceste zo Šenkvíc smerom do Pezinka došlo v pondelok ráno k tragickej dopravnej nehode. Predbiehanie za zníženej viditeľnosti stálo vodiča život. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia, ktorá v tejto súvislosti vyzýva k väčšej obozretnosti.



Podľa doterajších informácií mal vodič Volkswagenu predbiehať za hmly ďalší Volkswagen. V protismere sa však čelne zrazil s protiidúcim vozidlom. Keďže predbiehajúce auto zostalo po náraze stáť na ceste, narazilo do neho ďalšie vozidlo. Na miesto boli privolané záchranné zložky. Vodič, ktorý predbiehal, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič Fabie, do ktorej narazil, bol prevezený na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania.



Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby boli za zníženej viditeľnosti obozretní, zbytočne neriskovali a nepredbiehali ostatné autá, pokiaľ nemajú na cestu náležitý výhľad. Spomaliť by mali zároveň na takú rýchlosť, aby boli schopní zastaviť na mieste, na ktoré v danom okamihu dohliadnu. "Kedykoľvek sa pred vami môže objaviť nečakaná prekážka, či už v podobe zle osvetleného vozidla, spadnutého stromu, zvieraťa alebo osoby, ktorá podcenila zákonom stanovené reflexné prvky," zdôrazňuje polícia.