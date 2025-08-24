< sekcia Regióny
Predĺžená električková linka 3 vykonala za tri týždne vyše 8500 jázd
Na petržalskej radiále zaznamenal dopravný podnik doteraz jednu škodovú udalosť s vinou cudzieho účastníka, ktorá spôsobila zdržanie premávky približne desať minút.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Za prvé tri týždne premávky po predĺžení električkovej trate až na konečnú zastávku Južné mesto v bratislavskej Petržalke vykonala linka 3 vyše 8500 jázd. Za ten čas previezla po Petržalke viac ako dvojnásobok cestujúcich v porovnaní s prázdninovými dňami pred jej predĺžením. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.
„Linka 3 je po predĺžení na zastávku Južne mesto veľmi atraktívna pre cestujúcich,“ skonštatoval Vozár.
Po spustení električky v predĺženej trase zároveň dolaďovali križovatky. Postupne zaviedli ich dynamické riadenie, čím získala električka na väčšine križovatiek preferenciu. Zabezpečené je na desiatich z 11 križovatiek. Električka tým podľa mestského dopravcu jazdí s minimálnymi odchýlkami. Dopravný podnik však so všetkými zúčastnenými stranami komunikuje o možnostiach ďalšieho zlepšenia preferencie električiek v celej sieti.
Na otázku, či si už vodiči zvykli na električku pri prechádzaní križovatiek, dopravca poznamenal, že jej „navnímaniu“ a zmenám vo zvykoch pomohlo spustenie svetelnej signalizácie. Zároveň však naďalej apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane cyklistov a chodcov, aby dodržiavali pravidlá, cez križovatky prechádzali bezpečne a predchádzali prípadnej kolízii.
Potenciálne kolíznym miestom je podľa dopravného podniku každé miesto, kde dochádza ku križovaniu električky s ostatnými druhmi dopravy. „DPB pri električkových tratiach dlhodobo požaduje minimalizáciu počtu priecestí s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Výsledný počet priecestí je však vždy kompromisom medzi požiadavkami viacerých strán,“ poznamenal Vozár.
Na petržalskej radiále zaznamenal dopravný podnik doteraz jednu škodovú udalosť s vinou cudzieho účastníka, ktorá spôsobila zdržanie premávky približne desať minút. Ak by došlo k prerušeniu premávky na viac ako 15 minút, dopravu by zabezpečovali náhradné autobusy X3.
Dopravný podnik zároveň deklaruje, že vyvíja úsilie na kontinuálnu modernizáciu vozového parku, pričom v posledných dvoch rokoch do premávky zaradil 30 nových električiek a ďalších desať je vo výrobe. Jeho ambíciou je nahradiť do roku 2030 všetky staré električky novými nízkopodlažnými vozidlami. Dovtedy sa však môžu, najmä počas dopravných špičiek, objaviť na električkových tratiach aj staršie súpravy. Výnimkou nie je ani petržalská radiála.
Počas prázdnin premáva linka 3 v rannej špičke pracovných dní každé štyri minúty, v sedle a popoludní každých päť minút a cez víkendy päť až sedem či osem minút. Počas rannej špičky pracovných dní školského roka bude premávať každé 2,5 minúty. „Stane sa linkou s najhustejším intervalom v sieti bratislavskej MHD a celkovo jednou z najčastejšie jazdiacich električkových liniek na svete,“ dodal Vozár.
„Linka 3 je po predĺžení na zastávku Južne mesto veľmi atraktívna pre cestujúcich,“ skonštatoval Vozár.
Po spustení električky v predĺženej trase zároveň dolaďovali križovatky. Postupne zaviedli ich dynamické riadenie, čím získala električka na väčšine križovatiek preferenciu. Zabezpečené je na desiatich z 11 križovatiek. Električka tým podľa mestského dopravcu jazdí s minimálnymi odchýlkami. Dopravný podnik však so všetkými zúčastnenými stranami komunikuje o možnostiach ďalšieho zlepšenia preferencie električiek v celej sieti.
Na otázku, či si už vodiči zvykli na električku pri prechádzaní križovatiek, dopravca poznamenal, že jej „navnímaniu“ a zmenám vo zvykoch pomohlo spustenie svetelnej signalizácie. Zároveň však naďalej apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane cyklistov a chodcov, aby dodržiavali pravidlá, cez križovatky prechádzali bezpečne a predchádzali prípadnej kolízii.
Potenciálne kolíznym miestom je podľa dopravného podniku každé miesto, kde dochádza ku križovaniu električky s ostatnými druhmi dopravy. „DPB pri električkových tratiach dlhodobo požaduje minimalizáciu počtu priecestí s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Výsledný počet priecestí je však vždy kompromisom medzi požiadavkami viacerých strán,“ poznamenal Vozár.
Na petržalskej radiále zaznamenal dopravný podnik doteraz jednu škodovú udalosť s vinou cudzieho účastníka, ktorá spôsobila zdržanie premávky približne desať minút. Ak by došlo k prerušeniu premávky na viac ako 15 minút, dopravu by zabezpečovali náhradné autobusy X3.
Dopravný podnik zároveň deklaruje, že vyvíja úsilie na kontinuálnu modernizáciu vozového parku, pričom v posledných dvoch rokoch do premávky zaradil 30 nových električiek a ďalších desať je vo výrobe. Jeho ambíciou je nahradiť do roku 2030 všetky staré električky novými nízkopodlažnými vozidlami. Dovtedy sa však môžu, najmä počas dopravných špičiek, objaviť na električkových tratiach aj staršie súpravy. Výnimkou nie je ani petržalská radiála.
Počas prázdnin premáva linka 3 v rannej špičke pracovných dní každé štyri minúty, v sedle a popoludní každých päť minút a cez víkendy päť až sedem či osem minút. Počas rannej špičky pracovných dní školského roka bude premávať každé 2,5 minúty. „Stane sa linkou s najhustejším intervalom v sieti bratislavskej MHD a celkovo jednou z najčastejšie jazdiacich električkových liniek na svete,“ dodal Vozár.