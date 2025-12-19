Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Predĺženie Ružinovskej radiály sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Do procesu EIA bol zámer zaradený na začiatku marca, ráta s predĺžením radiály od existujúceho obratiska na Ružinovskej ulici smerom k pripravovanému prestupnému terminálu TIOP Ružinov.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Zámer predĺženia Ružinovskej električkovej radiály v Bratislave sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z právoplatného záväzného stanoviska Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktoré v piatok zverejnili v centrálnom informačnom systéme EIA/SEA na stránke enviroportal.sk

Do procesu EIA bol zámer zaradený na začiatku marca, ráta s predĺžením radiály od existujúceho obratiska na Ružinovskej ulici smerom k pripravovanému prestupnému terminálu TIOP Ružinov.

Hlavné mesto na začiatku decembra vyhlásilo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na plánované predĺženie Ružinovskej radiály. Lehota na predkladanie ponúk je do 16. januára 2026.
