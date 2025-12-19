< sekcia Regióny
Predĺženie Ružinovskej radiály sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA
Bratislava 19. decembra (TASR) - Zámer predĺženia Ružinovskej električkovej radiály v Bratislave sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z právoplatného záväzného stanoviska Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktoré v piatok zverejnili v centrálnom informačnom systéme EIA/SEA na stránke enviroportal.sk
Hlavné mesto na začiatku decembra vyhlásilo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na plánované predĺženie Ružinovskej radiály. Lehota na predkladanie ponúk je do 16. januára 2026.
