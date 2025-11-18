< sekcia Regióny
Predĺžili lehotu pre žiadosť o značku Regionálny produkt Piešťansko
Odborná hodnotiaca komisia vyberie tých, ktorí splnia kritériá - najmä pôvod, originalitu a vyhotovenie výrobku.
Autor TASR
Piešťany 18. novembra (TASR) - Lehotu prvej výzvy na podávanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Piešťansko, ktorý zahŕňa okresy Piešťany a Hlohovec, predĺžili do 30. novembra, pôvodný termín bol do pondelka (17. 11.). Výrobcovia sa môžu prihlásiť, ak vyrábajú spotrebné výrobky, prírodné produkty, poľnohospodárske a remeselné výrobky a umelecké diela. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja.
Odborná hodnotiaca komisia vyberie tých, ktorí splnia kritériá - najmä pôvod, originalitu a vyhotovenie výrobku. Značka má za cieľ podporiť vidiecke podnikanie, zvýšiť atraktivitu regiónu a posilniť identitu miestnych výrobcov. Symbolom je páv, ktorý reprezentuje legendu o objavení liečivých účinkov piešťanských vôd a bahna. Pri zavádzaní značky sa kraj inšpiroval u českých partnerov, konkrétne regiónom Slovácko, kde majú úspešne zavedený systém certifikácie značkou Tradičný výrobek Slovácka, ktorú aktuálne používa 87 výrobcov.
Zavedenie certifikácie vzniklo ako aktivita projektu Kroj ako inšpirácia, ktorý implementuje Krajská inovačná rozvojová agentúra spoločne s miestnou akčnou skupinou Holeška, ktorá je vyhlasovateľom výzvy v rámci združenia Mikroregión nad Holeškou, a so spomínaným moravským partnerom a ktorý je podporený z Fondu malých projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg ČR - SR.
