Prednáška v kaštieli v Čachticiach priblíži život a odkaz Habánov
Prednáška priblíži históriu, vieru a remeslo náboženskej skupiny anabaptistov, známych ako Habáni, ktorí hľadali azyl aj na území Slovenska.
Autor TASR
Čachtice 23. januára (TASR) - Históriu náboženskej skupiny Habánov predstaví v sobotu (24. 1.) v Draškovičovom kaštieli v Čachticiach odborná prednáška Habáni a ich cesta za slobodou. Pripravilo ju Trenčianske múzeum v Trenčíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informovalo o tom Trenčianske múzeum v Trenčíne.
Prednáška priblíži históriu, vieru a remeslo náboženskej skupiny anabaptistov, známych ako Habáni, ktorí hľadali azyl aj na území Slovenska. Títo zruční remeselníci a hlboko veriaci ľudia boli v 17. storočí nútení opustiť svoje domovy a hľadať azyl vrátane územia dnešného Slovenska. Ich príbeh je príbehom odlišnosti, vytrvalosti a nekonečného hľadania slobody vo svete, ktorý ich nechcel pochopiť.
„Cieľom prednášky je nielen priblížiť históriu a remeselnú zručnosť Habánov, ale aj vzbudiť u mladých ľudí záujem o otázky tolerancie, spoločenskej inakosti a cene slobody. Ich príbeh má veľa paralel so súčasnosťou,“ uviedla historička Trenčianskeho múzea Lucia Pavolková.
Účastníci prednášky, ktorá sa začne o 15.00 h, sa dozvedia, odkiaľ Habáni prišli, prečo boli prenasledovaní, ako žili a prečo sa ich cesta za pokojným životom napokon skončila asimiláciou alebo vyhnanstvom. Prednášku zakončia otvorenou diskusiou, ktorej cieľom je hľadať súvislosti medzi minulosťou a dneškom.
