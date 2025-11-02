< sekcia Regióny
Prednáška v kostole v Ludrovej - Kúte priblíži známych svätcov
Prednášku v ludrovskom kostolíku doplní svätá omša o 15.00 h, ktorú bude celebrovať Jakub Martaus.
Autor TASR
Ludrová 2. novembra (TASR) - Nedeľná prednáška v kostole v Ludrovej - Kúte priblíži aktuálnu tému našich zosnulých a poukáže aj na viac i menej známych svätcov. Prednášku historika Liptovského múzea Tomáša Pastuchu obohatí bohoslužba, ktorá bude druhá a posledná v tomto roku. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, Kostol Všetkých svätých v Ludrovej - Kúte je gotický chrám z 13. storočia s bohatou nástennou výmaľbou.
„Hoci Sviatok všetkých svätých vzdáva úctu svätcom, množstvo z nich zostáva pre veriacich úplne neznámych a, naopak, niektorí z nich vynikajú. Zvýrazňovanie je bežnou praxou už stáročia na patrocíniách kostolov, ich mobiliároch, nástenných maľbách, ale i v modlitbách,“ uviedol Pastucha. Prednáška o 13.30 h bude odpoveďou na otázku, ktorí zo svätých sa takto dostali a dostávajú do popredia pozornosti veriacich na Liptove.
Prednášku v ludrovskom kostolíku doplní svätá omša o 15.00 h, ktorú bude celebrovať Jakub Martaus. S veriacimi tak absolvuje druhú povolenú bohoslužbu v tomto kostole počas roka.
Prednášku si budú môcť návštevníci vypočuť aj v pokračovaní cyklu Príbeh nášho múzea v stredu 5. novembra v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši alebo vo štvrtok 6. novembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 16.00 h.
„Hoci Sviatok všetkých svätých vzdáva úctu svätcom, množstvo z nich zostáva pre veriacich úplne neznámych a, naopak, niektorí z nich vynikajú. Zvýrazňovanie je bežnou praxou už stáročia na patrocíniách kostolov, ich mobiliároch, nástenných maľbách, ale i v modlitbách,“ uviedol Pastucha. Prednáška o 13.30 h bude odpoveďou na otázku, ktorí zo svätých sa takto dostali a dostávajú do popredia pozornosti veriacich na Liptove.
Prednášku v ludrovskom kostolíku doplní svätá omša o 15.00 h, ktorú bude celebrovať Jakub Martaus. S veriacimi tak absolvuje druhú povolenú bohoslužbu v tomto kostole počas roka.
Prednášku si budú môcť návštevníci vypočuť aj v pokračovaní cyklu Príbeh nášho múzea v stredu 5. novembra v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši alebo vo štvrtok 6. novembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 16.00 h.