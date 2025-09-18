< sekcia Regióny
Prednáška v Múzeu rusínskej kultúry priblíži osobnosť A. Beskyda
Podujatie je venované 170. výročiu narodenia tejto výraznej osobnosti rusínskych dejín.
Prešov 18. septembra (TASR) - Osobnosť rusínskeho politika prvej polovice 20. storočia Antona Beskyda priblíži prednáška v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu rusínskej kultúry (SNM - MRK) v Prešove. Uskutoční sa vo štvrtok o 16.00 h. Podujatie je venované 170. výročiu narodenia tejto výraznej osobnosti rusínskych dejín. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka múzea Jana Truščinská.
Ako povedala, právnik a politik Anton Beskyd sa narodil v Hanigovciach v Sabinovskom okrese 16. septembra 1855. Vyštudoval právo v Budapešti a stal sa advokátom. Ako poslanec uhorského snemu sa angažoval za práva Rusínov a Slovákov. Po rozpade Rakúsko-Uhorska stál na čele prešovskej Rus’kej národnej rady, ktorá bola za pripojenie územia karpatských Rusínov k Rusku.
„Keď pochopil nereálnosť tejto idey, nadviazal styky so Slovenskou národnou radou a presadzoval pripojenie k Československu. Vláda ČSR ho v januári 1919 vyslala na mierovú konferenciu do Paríža ako rusínskeho delegáta. Tam spolu s americkým Rusínom Grigorijom Žatkovičom vytvorili komisiu zastupujúcu všetkých Rusínov. V máji 1919 vznikla na zasadaní v Užhorode Centrálna rus’ká národná rada - domácich i zahraničných Rusínov - na čele s Beskydom. Pod jeho vedením odovzdala rusínska delegácia v Prahe vláde ČSR deklaráciu o pripojení Podkarpatskej Rusi k ČSR. Na mierovej konferencii v septembri 1919 už bol členom delegácie za ČSR a patril aj medzi signatárov Saintgermainskej mierovej dohody,“ uviedla Truščinská.
Beskyd sa podľa jej slov zasadil o vznik Rus’kej národnej banky, ktorá sa sfúzovala s Podkarpatskou bankou. V politike predstavoval karpatorus’kú líniu nadväzujúcu na rusofilstvo 19. storočia, najmä v jazykovej otázke. Dňa 14. decembra 1923 ho menovali za guvernéra Podkarpatskej Rusi.
„Vybudoval nový guvernérsky úrad, no Praha zaviedla zákon, ktorým vznikli krajinské a okresné správy a republika sa rozdelila na štyri krajiny: Českú, Moravskosliezsku, Slovenskú a Podkarpatorus’kú. Ako guvernér kritizoval protiústavnosť klauzúl negujúcich ústavnú autonómiu Podkarpatskej Rusi. Bol proti prenosu právomocí na krajinského prezidenta Podkarpatia, keďže guvernér sa tým stal figúrkou. Beskyd bol v úrade do smrti, no bol už len bábkovým guvernérom,“ povedala Truščinská a doplnila, že zomrel 16. júna 1933 v Užhorode.
