< sekcia Regióny
Prednáška v Prievidzi priblíži dejiny osobnej hygieny
Prednášku pripravilo RKC v rámci cyklu Etno-história.
Autor TASR
Prievidza 26. marca (TASR) - Dejiny osobnej hygieny ako významný kultúrny a civilizačný fenomén priblíži prednáška v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi vo štvrtok o 17.00 h. O hygienických návykoch ľudí a kozmetických procedúrach v dejinách ľudstva porozpráva historička umenia Lucia Cagáň Petreková. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.
„Starostlivosť o telo sa často chápe ako samozrejmá a profánna súčasť života, no v historickom kontexte jej býva venovaná menšia pozornosť pre jej intimitu a tabuizovaný charakter. Témy vyprázdňovania a telesnosti boli neraz považované za príliš ordinárne alebo, naopak, za nevhodné na zaznamenanie,“ načrtlo RKC.
Napriek tomu podľa neho patrí hygiena k zásadným míľnikom vývoja ľudskej spoločnosti, čo dokladá aj existencia splachovacích záchodov už u raných civilizácií. „Mnohé hygienické návyky poznali ľudia už pred viac ako 5000 rokmi, hoci ich vývoj nebol priamočiary. Stredoveké a barokové praktiky sa z dnešného pohľadu môžu javiť ako rozporuplné či zvláštne. Význam hygieny sa naplno ukázal najmä v súvislosti so šírením epidémií a s rozvojom medicíny,“ priblížilo.
Osobná hygiena nebola len otázkou zdravia - bola odrazom duchovných predstáv, spoločenského statusu i symboliky moci. „Osobitná pozornosť je venovaná dvorskej kultúre vrátane prostredia francúzskeho dvora za vlády Ľudovíta XIV., ako aj dôsledkom epidémií pre zlé hygienické návyky európskej populácie,“ dodalo RKC.
