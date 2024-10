Prednáška v Prievidzi predstaví spracovávanie ovocia v minulosti

Prievidza 18. októbra (TASR) - Spracovávanie ovocia v Prievidzi a okolí v minulosti predstaví prednáška Sladká vôňa krížaliek v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. O ovocinárstve i sušení ovocia na zimu tam záujemcom 6. novembra porozpráva kunsthistorik Jozef Lenhart. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.



"Súčasťou histórie hornej Nitry bolo ešte nedávno ovocinárstvo a ovocie z tohto sadu Uhorska poznali nielen v širšom okolí, ale aj v metropolách monarchie. Spolu s predajom čerstvého ovocia sa od polovice 18. storočia začína na našom vidieku šíriť nielen jeho pestovanie, ale aj spracovanie sušením," spomenulo RKC.



Ovocie na zimu, do koláčov i ovocných polievok sa podľa neho sušilo v malých zrubových či murovaných domcoch, na hornej Nitre ich bolo takmer štyristo. "Práca v sade a spracovanie ovocia sušením, varením lekváru či pálenie pálenky kedysi predstavovalo komunitný spôsob života a bolo to viac ako iba rodinná udalosť. Bolo to uctenie a poďakovanie Pomone, bohyni úrody za dary, ktoré ľuďom dopriala," priblížilo RKC.



Kunsthistorik záujemcom na prednáške porozpráva o histórii ovocinárstva, sušiarňach, sušení ovocia i jeho výsledných produktoch. Hosťom bude aj dlhoročná pracovníčka potravinárskeho závodu v Prievidzi Eva Višňovská. Podujatie sa koná v rámci projektu Etno-história 2024.